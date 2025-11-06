Україна й НАТО працюють над розширенням ініціативи PURL: її наповнення вже становить понад 2,8 млрд дол.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із представницею Міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє.

Ключове питання обговорення – реалізація ініціативи PURL. Ігор Жовква подякував НАТО за координацію постачання летальної американської зброї до України в межах цієї ініціативи.

Загалом внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України вже становлять 2,82 млрд дол. Це дало змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони.

Сторони узгодили кроки, необхідні для отримання найближчим часом нових внесків від країн-членів і партнерів Альянсу, які ще не долучилися до програми.

Крім того, детально обговорили механізми забезпечення внесків від країн НАТО на наступний рік.

Ігор Жовква також відзначив важливість інвестування у вітчизняне оборонне виробництво.

«Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектра озброєння, і це не лише дрони. Але нам бракує достатнього фінансування», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До програми вже долучилися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.