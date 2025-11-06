Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента
Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

6 листопада 2025 року - 20:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна й НАТО працюють над розширенням ініціативи PURL: її наповнення вже становить понад 2,8 млрд дол.

6 листопада 2025 року - 21:48

Президент відзначив державними нагородами військовослужбовців 1-го окремого медичного батальйону за унікальну евакуацію пораненого воїна, який провів 33 доби на тимчасово окупованій території в оточенні росіян

6 листопада 2025 року - 20:10

Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента

6 листопада 2025 року - 20:09

Президент України та Прем’єр-міністр Болгарії обговорили зміцнення енергетичної співпраці й можливості інструменту SAFE

6 листопада 2025 року - 18:05

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі
Президент прийняв вірчі грамоти від послів Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та Сомалі

5 листопада 2025 року - 18:37

Перейти до всіх галерей

Україна й НАТО працюють над розширенням ініціативи PURL: її наповнення вже становить понад 2,8 млрд дол.

6 листопада 2025 року - 21:48

Україна й НАТО працюють над розширенням ініціативи PURL: її наповнення вже становить понад 2,8 млрд дол.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із представницею Міжнародного секретаріату НАТО Аріеллою Віє.

Ключове питання обговорення – реалізація ініціативи PURL. Ігор Жовква подякував НАТО за координацію постачання летальної американської зброї до України в межах цієї ініціативи.

Загалом внески від партнерів на покриття пріоритетних потреб України вже становлять 2,82 млрд дол. Це дало змогу сформувати п’ять пакетів американської зброї для посилення української оборони.

Сторони узгодили кроки, необхідні для отримання найближчим часом нових внесків від країн-членів і партнерів Альянсу, які ще не долучилися до програми.

Крім того, детально обговорили механізми забезпечення внесків від країн НАТО на наступний рік.

Ігор Жовква також відзначив важливість інвестування у вітчизняне оборонне виробництво.

«Ми маємо необхідні можливості для виробництва широкого спектра озброєння, і це не лише дрони. Але нам бракує достатнього фінансування», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Ініціатива PURL реалізується із серпня цього року на основі домовленостей між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

До програми вже долучилися 16 країн: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.

Версія для друку