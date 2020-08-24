Україна прагне миру на сході й робить для цього все від неї залежне – Президент на відкритті навчань Rapid Trident – 2020

Президент Володимир Зеленський наголошує, що досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій є й буде його пріоритетом. Україна, як ніхто інший, прагне миру. Про це Глава держави заявив під час виступу на відкритті навчань Rapid Trident – 2020 у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки в межах робочої поїздки на Львівщину.

«У світі сьогодні, мабуть, немає людини, яка б не знала, що держава Україна, як ніхто інший, прагне миру та завершення війни на сході України. І ми робимо для цього все від нас залежне. Довгоочікуваний мир, повернення всіх наших людей та повернення всіх наших територій було, є й завжди буде моїм пріоритетом», – сказав Президент.

«Так само моїм пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія. Адже саме вона – наша армія – зможе бути гарантом подальшої безпеки, мирного сну громадян та вільного розвитку незалежної України», – додав він.

Водночас, за словами Володимира Зеленського, під час зустрічей з міжнародними лідерами він завжди наголошує, що війна на Донбасі – це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності усіх країн Європи та світу.

«Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми об’єдналися для подолання нинішніх викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них», – зауважив Глава держави.

Одним з таких механізмів Президент назвав інтеграцію України в НАТО й нагадав, що на початку тижня він затвердив Стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом держави.

«Максимально швидко ми маємо досягти взаємосумісності Збройних сил України з відповідними структурами держав Альянсу. А також активізувати реформи, які дозволять отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО», – наголосив Володимир Зеленський.

На переконання Президента, ці навчання – не лише черговий етап удосконалення військової майстерності, а й важливий крок на шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави, адже вони посилять оперативні можливості наших військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, США та інших членів і партнерів НАТО.

«Впевнений, що й українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними з початком війни у 2014 році. А крім цього, навчання зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними та ще більш дружніми», – зазначив він.

Глава держави подякував усім цьогорічним учасникам навчань та міжнародним партнерам за незмінну підтримку України та допомогу для посилення боєздатності української армії.

«Вірю, що Rapid Trident – 2020 допоможе кожному з вас удосконалити вміння та навики, стане хорошим підґрунтям та стимулом у вашій подальшій службі», – резюмував Президент.

Після завершення урочистої частини Глава держави ознайомився з проведенням практичних занять у межах навчань за участю підрозділів 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident – 2020 є продовженням серії навчань «Щит миру», розпочатих в 1995 році в межах двосторонньої співпраці між Сухопутними військами Збройних сил України та Національною гвардією штату Каліфорнія (США), з широким залученням представників збройних сил інших країн. У 2020 році в навчаннях беруть участь 4013 осіб. Термін проведення навчань: 16-25 вересня.