На виконання домовленостей, досягнутих Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі в межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Українську делегацію на переговорах очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державна секретарка Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Співрозмовники предметно обговорили конкретні тематичні блоки двостороннього документа й скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди з метою її якнайшвидшого підписання.