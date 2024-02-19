Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Єдність має проявлятися не лише в думках і словах, а й у діях заради спільних цілей і нашої держави – звернення Президента України
Єдність має проявлятися не лише в думках і словах, а й у діях заради спільних цілей і нашої держави – звернення Президента України

19 лютого 2024 року - 21:11

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

19 лютого 2024 року - 21:22

Єдність має проявлятися не лише в думках і словах, а й у діях заради спільних цілей і нашої держави – звернення Президента України

19 лютого 2024 року - 21:10

У Харкові Володимир Зеленський відвідав українських захисників, які проходять лікування після поранень

19 лютого 2024 року - 16:50

Президент відвідав передові позиції українських військ на Куп'янському напрямку та нагородив захисників

19 лютого 2024 року - 13:36

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Харківської області
Робоча поїздка Президента України до Харківської області

19 лютого 2024 року - 13:41

Перейти до всіх галерей

Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

19 лютого 2024 року - 21:22

Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

На виконання домовленостей, досягнутих Президентом України Володимиром Зеленським і Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен під час зустрічі в межах участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Україна провела черговий раунд переговорів із Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Українську делегацію на переговорах очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, данську – державна секретарка Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Співрозмовники предметно обговорили конкретні тематичні блоки двостороннього документа й скоординували завершальні кроки в підготовці відповідної угоди з метою її якнайшвидшого підписання.

Версія для друку