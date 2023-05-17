Україна робить усе можливе задля звільнення Криму та перемоги над російським агресором – Президент на зустрічі з представниками Меджлісу кримськотатарського народу

У День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Меджлісу кримськотатарського народу.

У зустрічі, яка відбулася на території офісу Кримської платформи, взяли участь Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу, проти якого 79 років тому був скоєний злочин геноциду.

«Сотні тисяч людей були вигнані на чужину. Увесь народ позбавили рідного дому і намагалися стерти все в Криму, що говорило саме про нього», – сказав Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що майже половину представників кримськотатарського народу радянська влада вбила, а тих, хто вижив, намагалася переконати, що вони назавжди залишаться на чужині, адже заборона повертатися до рідного Криму тривала десятиліттями.

Глава держави наголосив, що сьогодні Україна відчула повернення цього зла, яке змінило символіку, але не свою суть.

«Та цього разу ми його знищимо. Ми повинні це зробити. Хоч би що робила Росія, на її агресію чекає поразка. Їй не вдасться вкрасти ані Крим, ані будь-яку іншу частинку нашої держави. Це – наш із вами дім», – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, 18 травня – не лише день трауру, а й день консолідації кримськотатарського народу заради відновлення своїх прав і повернення до рідного дому.

«Ми робимо все, щоб додати до нашої спільної історії день нашої спільної перемоги, який відкриє надійний шлях додому для всіх наших людей і буде опорою свободи на всій нашій землі», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна б’ється заради перемоги, зокрема для того, щоб якнайдостойніше вшанувати памʼять усіх, кого вбило зло геноциду, усіх, проти кого здійснювали депортації, чиї діти загинули чи не народилися.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв депортації й тих, хто віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Глава держави акцентував, що кримськотатарський народ заслуговує на повноцінний меморіал, який нагадуватиме про злочин, що був скоєний проти нього, а також про жертв депортації та про силу цього народу.

«Шановні присутні, пане Мустафа-ага, я пропоную, щоб ми разом попрацювали над такою пропозицією, над такою ідеєю й разом обрали найкращий варіант. Щоб з’явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ цього заслужив. Впевнений, що це важливо для всієї нашої України, для кожного й кожної», – сказав Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що Україна продовжує роботу заради звільнення Криму від окупантів та його повноцінного повернення в державну систему нашої країни.

«Коли ми створювали Кримську платформу – цей осередок нашої спільної сили, – ми хотіли, щоб тема Криму була в топі глобального порядку денного. Зараз дедалі більше лідерів і держав усвідомлюють, що без повернення Криму не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили – міжнародному праву», – наголосив Глава держави.

За словами Президента, з метою підготовки до реінтеграції півострова він підписав указ щодо Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму та міста Севастополя.

«Ми пам’ятаємо і про Нарімана Джеляла, і про Сервера Мустафаєва, і про Леніє Умерову, і про всіх, кого окупанти позбавили свободи. І робимо все, щоб їх звільнити. Я впевнений, що настане час, коли ми всі разом зможемо 18 травня зустрітись у впевненості, що в нашому Криму, у його квітучих садах та в гостинних домах є вільне життя, є теплі спогади бабусь і дідусів, є усмішки дітей і немає єдиного – жодного сліду окупації», – наголосив Президент.

Рефат Чубаров зі свого боку зазначив, що те, що зробила радянська влада з кримськотатарським народом 79 років тому, свідчить, що непокаране зло завжди повертається з іще жахливішими злочинами. Тому, за його словами, такою важливою є робота нашої держави зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

«Завершення російсько-української війни – це не лише відновлення територіальної цілісності нашої держави, а й закладення такого механізму, щоб не було повторення того, що ми зараз переживаємо», – сказав Рефат Чубаров.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також відзначив підписаний Главою держави указ про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Те, що ви сьогодні оголосили про цей указ, – надважливо. Щодо реінтеграції Криму буде дуже багато питань, пов’язаних із нашими людьми. Громадяни України дев’ять років перебували в окупації, і дуже багато різних процесів і різних підходів. Маємо все сконцентрувати в межах цієї ради з деокупації та працювати з усім цим», – зазначив він.

Щодо майбутнього статусу Автономної Республіки Крим, то, на думку Рефата Чубарова, це питання варто обговорювати спокійно й виважено вже після звільнення півострова від окупантів, спираючись на Конституцію України, національні інтереси та міжнародне право.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу також відзначив важливість продовження роботи над звільненням політв’язнів в окупованому Росією Криму, яких налічується близько 200 осіб.

Зі свого боку лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв наголосив, що велику повагу серед кримськотатарського народу викликало запевнення Президента України на іфтарі у квітні цього року в тому, що жодної мирної угоди з агресором не може бути до повного звільнення всіх окупованих територій.

Мустафа Джемілєв відзначив важливість ухвалення у 2021 році ініційованого Президентом Володимиром Зеленським Закону «Про корінні народи України». За його словами, на базі цього закону можна ухвалювати рішення про відновлення історичної топоніміки Криму, яка була тотально русифікована після депортації та геноциду кримськотатарського народу 79 років тому.

Командир батальйону «Крим» ГУР МО України Іса Акаєв запевнив Главу держави, що сьогодні кримські татари зі зброєю в руках захищають свою свободу, честь і батьківщину.

«Звертаюся до своїх братів і сестер: якщо є можливість чинити опір – робіть це. Якщо є можливість приєднатися до нас – приєднуйтеся. Ми сьогодні маємо велику можливість повернутися додому як переможці, зі зброєю в руках, як наші далекі пращури. Перемога буде за нами!» – сказав він.