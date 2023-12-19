Україна розраховує отримати від держав-партнерів довгострокову допомогу – Президент

Україна розраховує отримати від держав-партнерів довгострокову допомогу, яку буде спрямовано на забезпечення бюджетних видатків і військову підтримку нашої країни. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час підсумкової пресконференції в Києві.

«Це багаторічна допомога, вона на різні цілі: хтось – на гуманітарні речі, хтось – на підтримку економіки, соціальні виплати. Але дуже велика сума від цих держав – це військова допомога Україні. Я впевнений у наших партнерах, і я вважаю, що ми зробили майже все», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, така підтримка зможе компенсувати певні ризики.

«Те, що є на сьогодні точно: Бельгія, Данія, Республіка Корея, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Франція, Німеччина, Швеція, Японія. Це говорить, що потужний базис. Якщо в нас будуть ризики – відповідні суми, ми на них розраховуватимемо», – зазначив Президент.

За результатами низки нещодавніх закордонних візитів Глави держави було домовлено про додаткове постачання Україні засобів ППО, артилерії та боєприпасів.

Володимир Зеленський зазначив, що нині триває потужна робота з партнерами щодо виділення фінансової допомоги для України.

«Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять і що те, про що ми домовилися зі США, буде виконано повністю», – сказав Глава держави.

Президент також висловив переконання, що Європейський Союз ухвалить рішення щодо надання Україні 50 млрд євро допомоги.

«Зараз питання якогось відповідного часу. Перші півтора мільярда, я думаю, будуть цього тижня. 50 мільярдів – я впевнений, рішення буде ухвалено найближчим часом, коли вони збиратимуться. Зроблено так, що сьогодні в нас є механізми, що навіть якщо буде підтримка пакета 50 мільярдів мінус один, знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 мільярдів», – зазначив Володимир Зеленський.

Водночас він акцентував, що допомога від партнерів необхідна вже зараз, адже ситуація на фронті залишається складною, і наше військо потребує озброєння та боєприпасів.