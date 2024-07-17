Україна та Чехія уклали безпекову угоду: спільне виробництво боєприпасів і партнерство з Дніпровщиною

У Вудстоку (Велика Британія) Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою.

З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.

Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній сфері, передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї та легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки. Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Країни продовжать спільну щорічну підготовку близько 4 тисяч українських захисників – цьогоріч і надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM).

Особливістю співробітництва у невійськовій сфері є партнерство Чехії з Дніпром та Дніпропетровською областю для відновлення, відбудови та сталого розвитку. Чехія також має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

Підтримка в гуманітарній сфері з боку Чехії передбачає фінансову та матеріальну допомогу для цивільного захисту та постраждалих від війни українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб.

Чеська Республіка також чітко підтверджує свою підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Україна та Чехія уклали безпекову угоду на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої торік у Вільнюсі 12 липня. Загалом наша держава підписала вже 24 безпекові угоди.