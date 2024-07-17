Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою

Вступ

Україна та Чеська Республіка (далі – Учасники) рішуче засуджують невиправдану, неспровоковану, незаконну та жорстоку агресивну війну Росії проти України, яка розпочалася у 2014 році і якою Росія серйозно порушує міжнародне право, включно зі Статутом Організації Об’єднаних Націй.

Чеська Республіка непохитна у своїй підтримці незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах кордонів, міжнародно визнаних із 1991 року, включно з територіальним морем, і визнає невід’ємне право України на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Учасники підтверджують свою відданість політиці невизнання спроби незаконної анексії частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України та Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, засуджують масові порушення прав людини, що відбуваються в Криму, а також на інших тимчасово окупованих територіях України, включно з, серед іншого, свавільними затриманнями, катуваннями та упередженням, спрямованими проти громад меншин та корінного народу кримських татар.

Учасники закликають до безумовного виведення всіх російських військ і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів із 1991 року.

Україна визнає стійку, рішучу підтримку, надану Чеською Республікою, європейськими партнерами, країнами «Групи семи» та іншими міжнародними партнерами для зміцнення, оснащення та підготовки Сил безпеки та оборони України, а також всеосяжну невійськову допомогу, надану народу України для зменшення гуманітарних, соціальних, економічних та фінансових наслідків агресивної війни Росії проти України.

Разом Учасники продовжуватимуть боротися за справедливий і тривалий мир в Україні, а також за мир, безпеку, стабільність і процвітання на Європейському континенті та в більш широкому євроатлантичному регіоні.

Чеська Республіка визнає як внесок України в забезпечення та захист безпеки Європейського континенту від російської агресивної імперіалістичної поведінки, так і велику ціну, яку Україна та українські громадяни платять за цей захист.

Україна продовжуватиме впроваджувати амбітну програму реформ, і Чеська Республіка віддана підтримці зусиль України на шляху реформ. Такі реформи мають важливе значення для прагнення України до членства у Європейському Союзі (ЄС) та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Учасники підкреслюють свою готовність до подальшого зміцнення двосторонніх відносин у всіх сферах, включно з економічним та оборонним співробітництвом, посиленням стійкості, підтримкою відновлення, відбудови та сталого розвитку, а також культурним обміном і співробітництвом, зокрема сприянням взаєморозумінню, співпраці та контактам між їхніми народами.

З огляду на це Учасники сповнені рішучості зміцнювати своє безпекове співробітництво за допомогою двосторонніх зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки та довгострокових заходів підтримки, викладених нижче:

I. Сфера застосування

1. Учасники мають намір ґрунтуватися на Спільній декларації про підтримку України (далі – Спільна декларація G7), ухваленій у Вільнюсі 12 липня 2023 року, до якої станом на сьогодні приєдналися 25 держав, включно з Чеською Республікою.

2. Учасники сповнені рішучості підтверджувати, поглиблювати, розширювати своє співробітництво та партнерство, які ґрунтуються на спільних інтересах у захисті міжнародного правопорядку, миру та захисту основоположних прав і свобод людини.

3. Чеська Республіка має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити свою територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, дати Україні змогу продовжувати надавати послуги своєму народові та підтримувати функціонування української економіки, а також стримувати майбутню російську агресію.

II. Безпека та оборона

Чеська Республіка твердо відстоює невід’ємне право держав на індивідуальну та колективну оборону.

Всі спроби змінити кордони силою є незаконними. Безпека України є невід’ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна захищає не лише свій суверенітет і право вирішувати власну долю, а й фундаментальні принципи Статуту ООН та міжнародного права.

Незалежна, вільна й демократична Україна в межах її міжнародно визнаних кордонів, яка здатна стримувати й захищатися від будь-якої майбутньої агресії, відповідає інтересам безпеки та оборони Чеської Республіки. Чеська Республіка повністю підтримує висновки, що були ухвалені на кількох самітах НАТО, які підтверджують майбутнє України в Альянсі. Чеська Республіка готова працювати разом з Україною над виконанням цього зобов’язання. Чеська Республіка непохитно підтримує Україну в її захисті від російської агресії протягом багатьох років. Вона робила це ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Після вторгнення чеська підтримка значно посилилася. Чеська Республіка була однією з перших країн, які надали Україні важке військове обладнання, і вона зобов’язується продовжувати надавати військову підтримку у гнучкий спосіб, зокрема шляхом використання свого оборонно-промислового сектору, беручи до уваги потреби України, що змінюються. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Чеська Республіка надала Україні військову допомогу на суму близько 400 млн євро. Чеська Республіка повністю підтримує зобов’язання щодо довгострокової допомоги Україні у сфері безпеки, взяте на Саміті НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія. Відповідно країна готова зробити свій внесок, співмірний із загальними амбіціями НАТО щодо надання допомоги Україні. Чеська Республіка готова продовжувати надавати політичну та військову підтримку Україні з такою ж динамікою у наземній, повітряній, космічній та кібернетичній сферах як на двосторонній основі, так і в межах міжнародних організацій та коаліцій, зокрема ЄС, НАТО, Контактної групи з питань оборони України (UDCG) та інших неформальних об’єднань. Чеська Республіка постійно розглядатиме шляхи розширення та оптимізації своєї підтримки, зокрема в таких сферах:

надання військової техніки – Чеська Республіка продовжуватиме вивчати подальші варіанти постачання військової техніки в усіх сферах з урахуванням потреб і запитів України;

– Чеська Республіка продовжуватиме вивчати подальші варіанти постачання військової техніки в усіх сферах з урахуванням потреб і запитів України; коаліції спроможностей – Чеська Республіка робитиме активний внесок у спільні зусилля в межах коаліцій спроможностей у межах UDCG. На сьогодні Чеська Республіка приєдналася до коаліцій з питань артилерії, авіації та розмінування. Метою коаліцій є сприяння ефективному, гнучкому та своєчасному наданню спроможностей і засобів, необхідних Україні для захисту від російської агресії, а також сприяння довгостроковому розвитку сучасних Збройних Сил України та інших Сил безпеки та оборони України;

– Чеська Республіка робитиме активний внесок у спільні зусилля в межах коаліцій спроможностей у межах UDCG. На сьогодні Чеська Республіка приєдналася до коаліцій з питань артилерії, авіації та розмінування. Метою коаліцій є сприяння ефективному, гнучкому та своєчасному наданню спроможностей і засобів, необхідних Україні для захисту від російської агресії, а також сприяння довгостроковому розвитку сучасних Збройних Сил України та інших Сил безпеки та оборони України; підготовка – Чеська Республіка вже тривалий час є одним із найактивніших учасників щодо підготовки Сил безпеки та оборони України для оборони від російської агресії. Учасники поділяють амбіції щодо щорічної підготовки до 4000 українських військовослужбовців у 2024 році і надалі, зокрема, але не виключно, в межах Місії ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM). Зрозуміло, що Чеська Республіка підтримує трансформацію EUMAM та її розширення на інші сфери відповідно до потреб України, що змінюються, включно з адаптацією Сил безпеки та оборони України у зв’язку зі змінами в законодавстві щодо призову на військову службу.

Чеська Республіка забезпечить як універсальну, так і спеціалізовану підготовку в тісній співпраці з Україною та партнерами в ЄС, НАТО та інших форматах. Україна та Чеська Республіка поділяють розуміння того, що підготовка повинна оцінюватися на регулярній основі і, за необхідності, коригуватися відповідним чином;

військова освіта – Учасники через свої відповідні міністерства оборони також продовжуватимуть співробітництво у розвитку професійної військової освіти. Це охоплюватиме планування майбутніх Збройних Сил, інтеграцію концепцій і оперативних процедур НАТО, командування й управління та інші важливі сфери, які допоможуть Україні відповідати спільним принципам і стандартам на шляху до членства в НАТО;

– Учасники через свої відповідні міністерства оборони також продовжуватимуть співробітництво у розвитку професійної військової освіти. Це охоплюватиме планування майбутніх Збройних Сил, інтеграцію концепцій і оперативних процедур НАТО, командування й управління та інші важливі сфери, які допоможуть Україні відповідати спільним принципам і стандартам на шляху до членства в НАТО; промисловість – Учасники підтримуватимуть та сприятимуть зусиллям, спрямованим на збільшення відповідних промислових виробничих потужностей на своїх територіях. Міцна та стійка промислова база має важливе значення для оборони України. Основні сфери співробітництва охоплюють розширення потужностей з виробництва боєприпасів та їх технічного обслуговування і ремонту, а також створення спільних підприємств, зменшення бар’єрів та сприяння дослідженням і розробкам у сфері оборони та подвійного використання.

Чеська Республіка та Україна спільно працюватимуть над усуненням наявних проблемних моментів у ланцюгу постачання оборонних матеріалів, які ставлять під загрозу можливості та спроможності обох Учасників виробляти пріоритетні види озброєнь та боєприпасів.

Учасники підтримуватимуть проєкти в межах довгострокового чесько-українського військово-технічного співробітництва, насамперед у сферах боєприпасів малого та великого калібру, стрілецької зброї та легких озброєнь, безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби та важкої техніки, включно з технічним обслуговуванням, ремонтом та відновленням.

Чеська Республіка прагнутиме забезпечити належні умови для тимчасового, часткового або повного розміщення українських промислових виробничих потужностей на своїй території у співпраці з чеською оборонною промисловістю, а довгостроковою метою є повернення їх назад, в Україну, щойно складеться сприятлива ситуація. Чеська Республіка та Україна спільно працюватимуть над створенням сприятливих умов для роботи чеської оборонної промисловості на українській території.

Чеська Республіка працюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України, що охоплюватиме надання інвестиційної та фінансової допомоги, зокрема під час війни та повоєнної відбудови. Чеська Республіка продовжуватиме шукати шляхи задоволення потреб України у розвитку оборонної промисловості.

Учасники працюватимуть разом над посиленням захисту наданих технологій та прав інтелектуальної власності в Україні.

Чеська Республіка підтримуватиме зусилля України з інтеграції її оборонної промисловості до оборонних і безпекових стандартів НАТО та ЄС. Зокрема, Чеська Республіка має намір підтримати інтеграцію оборонної промисловості України в європейську оборонну технологічну та промислову базу, ураховуючи також можливості, які надає Європейська оборонно-промислова стратегія та Європейська програма оборонної промисловості.

Крім того, Учасники координуватимуть спільну діяльність у сфері оборонно-промислового співробітництва на третіх ринках з метою обмеження залежності від політичного та економічного впливу Росії та підтримки переходу до західних стандартів.

Учасники докладатимуть максимальних зусиль для зміцнення та розвитку спроможностей оборонно-промислового комплексу України, визнаючи його незамінну роль у досягненні стратегічної мети України – відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, а також як головного рушія економічного відновлення та важливої складової ефективного стримування будь-яких майбутніх спроб агресії. Нарешті, сильна українська оборонна промисловість є підґрунтям для забезпечення безпеки та процвітання в Україні, Чеській Республіці та за її межами.

ресурси – Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати та сприяти використанню відповідних механізмів та інструментів ЄС, НАТО та інших форматів для забезпечення фінансових ресурсів для військової підтримки України.

Чеська Республіка прагне знайти вирішення проблеми гострої нестачі артилерійських боєприпасів, яка впливає на здатність України оборонятися від російської агресії. Єдиним довгостроковим рішенням є збільшення виробничих потужностей європейської та української оборонної промисловості, включно із забезпеченням постачання необхідної сировини та виробничих ресурсів. Для задоволення нагальних потреб України Чеська Республіка очолила ініціативу зі сприяння закупівлі боєприпасів великого калібру в третіх країнах і вдячна всім партнерам, які долучилися до цих зусиль. Чеська Республіка продовжуватиме активно докладати зусиль для задоволення нагальних потреб України своєчасно та у гнучкий спосіб, а також вивчатиме варіанти допомоги у створенні запасів боєприпасів, необхідних для швидкого стримування потенційних майбутніх агресій;

політична підтримка – Чеська Республіка активно долучається до зусиль, спрямованих на об’єднання міжнародної спільноти на підтримку України, яка зазнала нападу, а також до пошуку нових партнерів для допомоги в захисті України та підтримці міжнародного права й готова робити це й надалі;

– Чеська Республіка активно долучається до зусиль, спрямованих на об’єднання міжнародної спільноти на підтримку України, яка зазнала нападу, а також до пошуку нових партнерів для допомоги в захисті України та підтримці міжнародного права й готова робити це й надалі; розслідування злочинів – Чеська Республіка сприяє зусиллям Міжнародного кримінального суду (МКС) у розслідуванні ймовірних міжнародних злочинів, скоєних у зв’язку з агресією Росії проти України. Учасники мають намір і надалі підтримувати ці зусилля;

– Чеська Республіка сприяє зусиллям Міжнародного кримінального суду (МКС) у розслідуванні ймовірних міжнародних злочинів, скоєних у зв’язку з агресією Росії проти України. Учасники мають намір і надалі підтримувати ці зусилля; медичне забезпечення – Чеська Республіка має намір продовжувати надавати медичну допомогу пораненим українським військовослужбовцям і покривати пов’язані з цим витрати;

– Чеська Республіка має намір продовжувати надавати медичну допомогу пораненим українським військовослужбовцям і покривати пов’язані з цим витрати; реформи – Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати реформування сектору безпеки в Україні з метою розбудови сучасного та стійкого сектору безпеки та оборони, включно з посиленням оперативної сумісності та стандартизації з НАТО;

– Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати реформування сектору безпеки в Україні з метою розбудови сучасного та стійкого сектору безпеки та оборони, включно з посиленням оперативної сумісності та стандартизації з НАТО; авіація – Учасники взаємно визнають льотну придатність військових повітряних суден та підготовку військових повітряних і наземних екіпажів і шукатимуть можливості для поглиблення цього співробітництва.

Окрім безпосередньої практичної допомоги, Чеська Республіка підтримуватиме довгострокові зусилля, спрямовані на повоєнну відбудову України, відновлення її спроможностей у сфері стримування та оборони, а також реформи, пов’язані з інтеграцією України у євроатлантичні структури та з ефективним державним управлінням. Учасники також продовжуватимуть проводити консультації, за необхідності, щодо ситуації та розвитку агресивної війни Росії, зокрема у разі значної ескалації. Учасники докладатимуть зусиль для забезпечення того, щоб військові спроможності України були на такому рівні, щоб у випадку зовнішньої військової агресії проти Чеської Республіки Україна була здатна надати ефективну військову допомогу. Умови, формат та обсяг такої допомоги будуть визначені Учасниками. Для забезпечення вищезазначених цілей Учасники проводитимуть щорічний Стратегічний політичний діалог у сфері оборони та безпеки на рівні керівних посадових осіб.

Протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним (ХБРЯ) ризикам

Учасники мають намір і надалі розширювати поточне двостороннє співробітництво з метою посилення стійкості України до ризиків, пов’язаних із ХБРЯ. Чеська Республіка має намір, зокрема, продовжувати надавати підтримку Україні в посиленні ядерної безпеки та захищеності її атомних електростанцій, розвитку спроможностей цивільного захисту від ХБРЯ-ризиків та підвищенні її стійкості до ризиків у сфері біобезпеки.

Протидія кіберзагрозам

Учасники визнають необхідність ідентифікації, виявлення та протидії зловмисним кіберопераціям і, зокрема, зловмисному використанню кіберспроможностей з боку Росії та інших ворожих державних і недержавних суб’єктів. Учасники мають намір і надалі розширювати поточне двостороннє співробітництво з метою посилення стійкості та співпраці правоохоронних органів щодо кібератак, кібероперацій, кіберзлочинності, а також надання безпечних державних послуг в інтернеті. Учасники спільно працюватимуть над підвищенням безпеки ІТ-інфраструктури обох країн від кібератак. Чеська Республіка також підтримуватиме модернізацію та реформування архітектури кібербезпеки України. Учасники продовжать співпрацю у проведенні кібернавчань, а також у забезпеченні взаємного навчання та стажування експертів із кібербезпеки. Чеська Республіка готова сприяти розвитку спроможностей України реагувати на загрози для критичної інфраструктури, зокрема на загрози для ланцюгів постачання, серед іншого шляхом надання міжнародної технічної допомоги Україні. Учасники підтримуватимуть один одного шляхом обміну відповідним досвідом у сфері передових інформаційно-комунікаційних технологій (включно з, але не обмежуючись, хмарними та квантовими обчисленнями, передовими мережевими технологіями, інтернет-технологіями, штучним інтелектом (ШІ) тощо) згідно з відповідними національними законодавчими нормами та положеннями ЄС. Учасники прагнутимуть посилити співробітництво України зі структурами ЄС та НАТО у сфері кібербезпеки. Учасники мають намір посилити співпрацю з метою протидії загрозам інформаційній безпеці, включно з пропагандою та іншими формами іноземного інформаційного маніпулювання та втручання, включно з дезінформацією. Учасники мають на меті брати участь у вивченні набутого досвіду, обмінюватися найкращими практиками та потенційно співпрацювати у спільних кампаніях і відповідних проєктах з метою посилення їхньої колективної відповіді на ці виклики.

Стратегічні комунікації та інформаційна безпека

Учасники продовжать взаємне співробітництво у сфері протидії російським та будь-яким іншим іноземним інформаційним маніпулюванням і втручанням, включно з дезінформацією та пропагандою. Учасники зміцнюватимуть співробітництво у сфері підвищення стійкості та готовності як державних, так і цивільних структур. Чеська Республіка має намір сприяти розвитку спроможностей України протидіяти іноземним інформаційним маніпулюванням та втручанням. Учасники вживатимуть спільних заходів для протидії дезінформації з боку іноземних держав та організацій, а також прагнутимуть розробляти спільні освітні та навчальні програми для фахівців у сфері стратегічних комунікацій та публічної дипломатії, регулярно обмінюватися досвідом та проводити професійні заходи за участю експертів у сфері стратегічних комунікацій та публічної дипломатії. Учасники також співпрацюватимуть шляхом обміну найкращими практиками та набутим досвідом. Вони прагнутимуть продовжувати співпрацювати та підтримувати зусилля, спрямовані на протидію дезінформаційним кампаніям.

Співробітництво у сфері розвідки та контррозвідки

Учасники посилять співпрацю у сфері розвідки та контррозвідки відповідно до вимог чинного законодавства та можливостей з метою виявлення, запобігання та стримування будь-якої агресії та гібридної війни з боку Росії або інших ворожих державних чи недержавних суб’єктів, щоб убезпечити Україну та Чеську Республіку від такої зловмисної діяльності. Цього буде досягнуто шляхом обміну розвідувальною інформацією та досвідом, а також співробітництва між розвідувальними та безпековими службами Учасників, включно з реалізацією спільних ініціатив, проведенням навчань та наданням технічної допомоги, але не обмежуючись ними. Учасники прагнутимуть сприяти ще більшому розширенню обсягів та процедур (засобів) обміну інформацією з питань оборони та безпеки між різними українськими та чеськими державними відомствами та установами.

Співробітництво у сфері боротьби з небезпечною організованою злочинністю

Учасники визнають, що небезпечна організована злочинність (НОЗ), зокрема незаконне фінансування, фінансування дій, спрямованих на підрив суверенітету й територіальної цілісності України, її внутрішньої стабільності, а також інші види НОЗ є загрозою для українського суспільства. Учасники мають намір вжити заходів для протидії діяльності НОЗ, зокрема особам та групам, які намагаються проникнути в українське суспільство, мають злочинний вплив в окремих регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та активно використовуються як інструмент гібридної війни для протидії процесам відновлення та примирення в Україні. З метою протидії всім видам діяльності НОЗ Учасники вживатимуть відповідних заходів згідно з вимогами чинного законодавства щодо:

проведення спільних операцій з виявлення та припинення діяльності НОЗ;

аналізу криміногенної ситуації в країнах та визначення основних ризиків з боку НОЗ;

виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальних провадженнях або які можуть бути визнані як необґрунтовані активи;

створення спільних робочих груп та спільних слідчих груп прокурорів та інших учасників;

сприяння проведенню тренінгів та обміну передовим досвідом.

4. Вищезазначені заходи не є вичерпними, і Учасники можуть використовувати інші форми співпраці для досягнення їхніх цілей у боротьбі з НОЗ.

III. Економічна стабільність, стійкість та відбудова, сталий розвиток

Економічне співробітництво

З метою поглиблення поточного економічного співробітництва Учасники заявляють, що сприяння економічній діяльності й, зокрема, створення правової та інституційної бази для підтримки залучення приватного сектору та інвестицій є невід’ємною частиною загального підходу до економічного співробітництва. Чеська Республіка визнає Дніпропетровську область як регіон, що становить особливий інтерес, і братиме це до уваги під час здійснення економічного співробітництва, а також інших заходів, спрямованих на відбудову України. Учасники визнають Змішану комісію з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (далі – Змішана комісія), створену відповідно до статті 3 Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво, підписаної у 2004 році, важливою платформою для розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва. Учасники забезпечать міжурядовий структурований діалог у межах механізму Змішаної комісії з метою зміцнення взаємного економічного співробітництва, зокрема для співпраці над програмами, що становлять спільний інтерес, відповідно до статті 5 вищезгаданої Угоди. Чеська Республіка має намір організувати залучення чеського бізнесу на платформі Ділового клубу України, який діє під егідою Змішаної комісії як відкрита комунікаційна платформа для всіх чеських підприємств, урядових та неурядових суб’єктів, залучених до відбудови України. Україна підтримуватиме співробітництво чеського та українського бізнесів. Чеська Республіка висловлює свою прихильність підтримці відбудови через різні програми, як-от: 1) «Допомога в галузі сприяння міжнародної торгівлі з Україною»: малі проєкти, що базуються на українському попиті; 2) «Розбудова потенціалу для України»: короткострокові надходження або довгострокові обміни відповідними експертами; 3) Торгові ярмарки та виставки для України: офіційна участь Чехії у відповідних заходах, пов’язаних з Україною. Україна допомагатиме Чеській Республіці в цих зусиллях. Учасники готові відповідно до свого законодавства та зобов’язань, що випливають із міжнародних угод, сторонами яких вони є, співпрацювати та обмінюватися інформацією щодо своїх ринків капіталу, технологій та страхування, з особливим акцентом на оборонну промисловість, з метою зміцнення двосторонньої торгівлі та сприяння взаємному економічному зростанню. У цьому контексті, адвокація локалізації виробництва в Україні є одним із ключових напрямів діяльності. Визнаючи прагнення України до європейської інтеграції, Чеська Республіка зобов’язується підтримувати Україну в узгодженні її законодавства зі стандартами ЄС. Крім того, Учасники мають на меті посилити співробітництво в різних секторах, включно з, але не обмежуючись, будівельною галуззю, охороною здоров’я, транспортом, сільським господарством, машинобудуванням, оборонною промисловістю, кібербезпекою, цифровою трансформацією, хімічною промисловістю, управлінням водними ресурсами, енергетичним сектором, зокрема ядерною енергетикою, технічним обслуговуванням наявних реакторів, будівництвом нових реакторів, а також гнучким підходом до використання малих модульних реакторів, «зеленого» та низьковуглецевого водню, включно зі спеціальною інфраструктурою. На додачу до сприяння тісному й регулярному політичному діалогу Учасники передбачають сприяти, серед інших цілей, обміну міжлюдським досвідом, спрямованому на обмін набутим досвідом і знаннями для підтримки взаємного навчання та розробки ефективних політик. Крім того, Учасники прагнуть сприяти двосторонній торгівлі та надходженням інвестицій, заохочуючи спільні дослідження, розробки та демонстраційні ініціативи.

Відновлення, відбудова та сталий розвиток

Чеська Республіка вже багато років надає цивільну підтримку демократичним змінам та сталому розвитку України. У зв’язку з цим Чеська Республіка має намір продовжувати такі зусилля, надаючи багаторічне фінансування для відбудови та сталого економічного розвитку (Програма «Україна»), щоб підтримати відновлення, безпеку та розвиток України. Чеська Республіка сприятиме відновленню та відбудові України відповідно до Плану відновлення України різними двосторонніми та багатосторонніми каналами, включно з Програмою фінансової підтримки України від Європейського Союзу (Ukraine Facility). Влада України забезпечить ефективне, прозоре та підзвітне використання коштів, наданих для відновлення та відбудови України. Учасники заявляють про свій спільний намір зосередитися на співробітництві у сфері розвитку в таких пріоритетних галузях:

стале управління місцевістю, включно із сільським господарством, сталим використанням природних ресурсів та сприянням «зеленому» розвитку;

інклюзивний соціальний розвиток, включно з охороною здоров’я та освітою;

державне управління та громадянське суспільство, включно з технічною допомогою на підтримку переходу до стандартів ЄС.

З огляду на надзвичайний масштаб виклику, спричиненого російським масовим забрудненням української землі мінами, боєприпасами та іншими вибухонебезпечними предметами, Чеська Республіка має намір і надалі підтримувати зусилля з гуманітарного розмінування разом зі своїми партнерами.

5. Співробітництво у сфері розвитку передбачатиме партнерство Чеської Республіки з містом Дніпром та Дніпропетровською областю. Чеська Республіка за підтримки українських центральних органів влади активно співпрацюватиме з містом та областю, щоб сприяти їхньому відновленню, відбудові та сталому розвитку.

Стійкість енергетичної та іншої критичної інфраструктури

Безпека енергопостачання залишається вирішальною для стійкості України. Спираючись на підтримку енергетичної інфраструктури України з боку «Групи семи»+, Чеська Республіка готова продовжувати надавати довгострокову підтримку енергетичному сектору України загалом, з особливим акцентом на перехід до «зеленої» енергетики. Учасники працюватимуть над пришвидшенням виконання як короткострокових зобов’язань, так і довгострокових цілей економіки щодо досягнення нульового рівня викидів загалом, визначатимуть сфери для посилення двостороннього співробітництва та сприятимуть розвитку енергоефективності, ядерної та відновлюваної енергетики, а також інноваційних і сталих енергетичних та кліматичних технологій і послуг для підтримки економічного зростання та створення високооплачуваних робочих місць в обох країнах. Чеська Республіка підтримуватиме Україну в підвищенні стійкості її критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичної, водо- та теплопостачання. Чеська Республіка готова сприяти розвитку спроможностей України у сфері захисту критичної інфраструктури, а також доступу українських фахівців до відповідних міжнародних програм. Чеська Республіка має намір залучати українських фахівців, які мають досвід у сфері безпеки критичної інфраструктури, до реалізації відповідних проєктів на своїй території та на територіях країн-партнерів. Учасники започаткують спільні освітні та навчальні програми для фахівців у сфері захисту критичної інфраструктури. Чеська Республіка працюватиме з Україною над визначенням джерел фінансування грантових програм, спрямованих на розвиток захисту та стійкості критичної інфраструктури в різних секторах. Чеська Республіка сприятиме розвитку спроможностей України щодо захисту, стримування та реагування на загрози критичній інфраструктурі шляхом сприяння доступності сучасних технологічних рішень у сфері захисту критичної інфраструктури для її суб’єктів кібербезпеки, зокрема шляхом надання міжнародної технічної допомоги Україні.

Гуманітарна допомога, цивільний захист та стійкість

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чеська Республіка надала гуманітарну допомогу та іншу фінансову й матеріальну підтримку для цивільного захисту та підвищення стійкості постраждалого від війни населення України, включно з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) та іншими переміщеними особами, надаючи людям доступ до охорони здоров’я, питної води, електрики та опалення або притулків. З огляду на масштаб потреб Чеська Республіка прагне продовжувати надавати гуманітарну допомогу та допомогу у сфері цивільного захисту в межах співробітництва зі своїми партнерами. Учасники залишаються відданими роботі над стабілізацією ситуації з ВПО в Україні, зокрема шляхом залучення ООН та інших відповідних суб’єктів. Чеська Республіка приймає найбільшу кількість українських переміщених осіб у ЄС на душу населення, забезпечуючи їм доступ до системи державного медичного страхування та державної освіти. Учасники заявляють про спільний намір реагувати на основні гуманітарні потреби та потреби у сфері цивільного захисту постраждалого від війни населення в ефективний, узгоджений та прозорий спосіб. Учасники прагнуть залучити як приватні, так і державні інвестиції для відновлення інфраструктури та підтримки місцевих громад в Україні. Сприяючи розвитку підприємництва та інновацій, вони прагнуть розширити можливості українського бізнесу для забезпечення довгострокової стійкості та процвітання.

Компенсація за втрати, шкоду та збитки, завдані російською агресією

Учасники підтверджують, що Росія має бути притягнута до відповідальності за шкоду, втрати та збитки, завдані внаслідок її агресивної війни, і що вона повинна заплатити за довгострокову відбудову України. Російські суверенні активи повинні залишатися знерухомленими доти, поки Російська Федерація не заплатить за шкоду, заподіяну агресією проти України. Чеська Республіка, працюючи зі своїми партнерами в ЄС, прагне продовжувати вивчати всі законні шляхи, за допомогою яких російські активи й доходи від них можуть бути використані для підтримки України відповідно до європейського та міжнародного права. Учасники продовжуватимуть працювати разом із країнами «Групи семи» та іншими державами над створенням міжнародного компенсаційного механізму для забезпечення відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих агресією Росії, як це передбачено Статутом Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, ухваленим Резолюцією Комітету міністрів Ради Європи CM/Res(2023)3. У зв’язку з цим Учасники вивчатимуть відповідні можливості для фінансування міжнародного компенсаційного механізму для забезпечення швидкої та належної компенсації жертвам агресії.

IV. Технічна та фінансова підтримка, реформи

Технічна та фінансова підтримка

Чеська Республіка наполегливо підтримуватиме наявні міжнародні, європейські структури та інституції ЄС у їхніх зусиллях щодо продовження надання Україні регулярної та передбачуваної як фінансової, так і технічної підтримки. Учасники мають намір посилити технічне співробітництво у сфері нагляду за фінансовим ринком, включно з державними банками.

Процес реформ в Україні

Учасники підтверджують, що інклюзивні реформи є необхідними для євроатлантичних прагнень України, а також для її майбутньої безпеки, процвітання, демократії та стійкості її інституцій. Україна продовжуватиме свій амбітний процес реформ, приділяючи особливу увагу сферам реформ, визначених для вступу в ЄС та окресленим у рекомендаціях Європейської комісії від 8 листопада 2023 року, зокрема щодо правосуддя, верховенства права, децентралізації, боротьби з корупцією та відмиванням грошей, сектору безпеки та державного управління, що підкреслює відданість України демократії та верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ. Усі реформи здійснюватимуться відповідно до пріоритетних напрямів реформ, визначених для вступу в ЄС, та критеріїв Міжнародного валютного фонду, а також у тісній координації з основними донорами, зокрема міжнародними фінансовими установами, ЄС та «Групою семи». Чеська Республіка продовжуватиме рішуче підтримувати Україну на цьому шляху.

V. Політичне співробітництво

Справедливий і сталий мир

Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці доти, поки не буде справедливого миру, який поважатиме права України згідно з міжнародним правом і Статутом ООН. Тому Учасники працюватимуть разом задля досягнення справедливого й тривалого миру на умовах, визначених Україною, які мають широку глобальну підтримку. Чеська Республіка вітає зусилля України для досягнення справедливого й сталого миру, заснованого на повазі до міжнародного права, Статуту ООН і принципів Української формули миру. Чеська Республіка готова й надалі відігравати активну роль у просуванні заходів, спрямованих на реалізацію ініціатив, які відображають принципи Статуту ООН. Крім того, Чеська Республіка із самого початку брала активну участь у процесі реалізації Української формули миру як співголова та відіграє провідну роль у її просуванні, особливо в межах робочої групи № 1 «Ядерна безпека» Формули миру, але не обмежуючись цим.

Притягнення до відповідальності

Учасники підтверджують свою відданість притягненню Російської Федерації до відповідальності за заподіяння збитків і шкоди фізичним та юридичним особам, а також державі Україна в результаті російської агресії, що порушує Статут Організації Об’єднаних Націй. Учасники підкреслюють свою тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах, скоєних у зв’язку з агресивною війною Росії проти України. Вони погоджуються з необхідністю забезпечити притягнення до відповідальності за такі злочини за міжнародним правом, скоєні російським керівництвом і, зокрема, військовослужбовцями російських збройних сил на території України, шляхом проведення належних, справедливих і незалежних розслідувань та судового переслідування на національному або міжнародному рівні, а також забезпечити неухильне дотримання норм міжнародного гуманітарного права з метою запобігання майбутнім злочинам. Учасники продовжуватимуть підтримувати роботу Офісу Генерального прокурора та Міжнародного кримінального суду з метою забезпечення повного та справедливого розслідування звинувачень у воєнних злочинах та інших міжнародних злочинах незалежними, ефективними та надійними правовими механізмами. Учасники поділяють переконання щодо необхідності забезпечення притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України та створення трибуналу для забезпечення ефективної відповідальності. Тому Учасники продовжать свою роботу в коаліції з пошуку опцій для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду, включно з поправками щодо злочину агресії, ухваленими Конференцією з перегляду Римського статуту, що відбулася в Кампалі, Уганда, 11 червня 2010 року, Резолюцією RC/Res.6, як зазначено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, на шляху до її членства в ЄС. Чеська Республіка підтримуватиме Україну в забезпеченні негайного звільнення та повернення всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених та незаконно депортованих цивільних осіб, насамперед дітей. Учасники сприятимуть міжнародним зусиллям, спрямованим на притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за організацію незаконної депортації та переміщення українських дітей, згідно з міжнародним правом та рішеннями міжнародних судових установ. Чеська Республіка зобов’язується продовжувати свою участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей на чолі з Україною та Канадою, створеною 2 лютого 2024 року, та досягати цілей, визначених у Рамковому документі цієї Коаліції.

VI. Майбутній збройний напад

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну, за запитом будь-якого з Учасників Учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі або іншими каналами, які вони обидва вважатимуть прийнятними, з метою визначення відповідних подальших кроків. Чеська Республіка підтверджує, що за цих обставин, діючи відповідно до своїх правових і конституційних вимог та згідно з міжнародним і європейським правом, вона надасть Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку та економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення економічних та інших витрат на Росію, а також консультуватиметься з Україною щодо її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого в статті 51 Статуту ООН. З метою забезпечення найширшої та найефективнішої колективної відповіді на будь-який майбутній збройний напад Учасники можуть доопрацювати цю частину для узгодження з будь-яким механізмом, який Україна може потім погодити з іншими міжнародними партнерами, включно з підписантами Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

VII. Двосторонні відносини, європейська та євроатлантична інтеграція

Двосторонні відносини

Учасники й надалі розвиватимуть свої тісні та дружні відносини в усіх сферах на основі спільних цінностей та взаємних інтересів, а також непохитної солідарності перед лицем агресивної війни Росії проти України та спільних загроз і викликів. Учасники прагнуть продовжувати більш тісне співробітництво в майбутньому в політичній, економічній та культурній сферах. Майбутнє України та її громадян пов’язане з ЄС і НАТО, і Учасники діятимуть разом заради сильної та об’єднаної Європи та євроатлантичної спільноти. Учасники підкреслюють, що двосторонні зобов’язання та домовленості у сфері безпеки в межах цієї Угоди не можуть становити альтернативу членству в НАТО. Учасники поглиблюватимуть двосторонні відносини шляхом подальшого зміцнення форматів регулярних консультацій та обміну практичним досвідом членства Чеської Республіки як у ЄС, так і в НАТО. В інтересах зміцнення пріоритетного співробітництва з Дніпропетровською областю Чеська Республіка зробить кроки для відкриття дипломатичного представництва у м. Дніпрі. Учасники висловлюють готовність сприяти розвитку співробітництва також на рівні місцевих органів влади з широкого кола питань.

Європейська підтримка, санкції та європейська інтеграція

Чеська Республіка зробить свій внесок у поточну та майбутню підтримку України з боку ЄС. Учасники продовжуватимуть працювати над тим, щоб забезпечити подальше зростання ціни Росії за її агресію, зокрема за допомогою санкцій, використання доходів від знерухомлених російських активів та експортного контролю. Учасники визнають важливість санкцій для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій та послуг, які вона використовує для ведення агресивної війни, скорочення потоків російських доходів і стримування майбутніх нападів. Учасники також нагадують, що санкції є найбільш ефективними, коли їх ухвалюють та впроваджують у координації з міжнародними партнерами. Чеська Республіка працюватиме в межах ЄС над запровадженням жорстких обмежувальних заходів (санкцій) проти секторів російської економіки та осіб у Російській Федерації та за її межами, які підтримують війну, наживаються на ній або допомагають обходити санкції в третіх країнах, доки триватиме агресивна війна Росії проти України й не буде відновлено територіальну цілісність України. Чеська Республіка прагнутиме рішучих дій для боротьби з усіма формами обходу санкцій, а також для посилення власної внутрішньої стійкості проти пов’язаних із Росією нелегальних фінансів та еліт, асоційованих із Кремлем. Україна та Чеська Республіка надаватимуть одна одній актуальну інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями. Чеська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху до членства в ЄС і надавати практичні рекомендації та допомогу. Чеська Республіка має намір підтримувати зусилля України, спрямовані на адаптацію до Єдиного ринку ЄС із загальною метою вступу України до ЄС. З огляду на спільні цінності, серед яких непохитна відданість свободі, демократії та верховенству права, Учасники регулярно проводитимуть консультації один з одним щодо цього.

VIII. Виконавчі та технічні домовленості

Учасники здійснюватимуть співробітництво в межах цієї Угоди відповідно до своїх міжнародних зобов’язань та внутрішнього законодавства, включно із зобов’язаннями, що випливають з членства Чеської Республіки в ЄС і НАТО. Учасники можуть, у разі необхідності, призначати відповідальних / контактних осіб для розробки та реалізації двосторонніх проєктів відповідно до сфер співробітництва, визначених у цій Угоді. Відповідальні / контактні особи, у разі їх призначення, індивідуально сприятимуть проведенню консультацій з метою обговорення, укладення необхідних домовленостей та сприяння здійсненню необхідних дій у межах цієї Угоди.

IX. Заключні положення

Ця Угода набирає чинності з дати її підписання. Співробітництво та підтримка в межах цієї Угоди охоплюватиме період у 10 (десять) років з дати підписання. Водночас, відповідно до Спільної декларації G7, Учасники поділяють думку, що ця Угода не перешкоджає Україні у її прагненні до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті. У разі якщо Україна стане членом НАТО до завершення співробітництва в межах цієї Угоди, Учасники внесуть відповідні зміни та адаптують співпрацю. Учасники інформуватимуть один одного про свій намір змінити, продовжити або припинити співробітництво та підтримку в межах цієї Угоди у письмовій формі дипломатичними каналами щонайменше за 6 (шість) місяців.

Підписано у м. Вудсток 18 липня 2024 р. у двох примірниках українською, чеською та англійською мовами.

За Україну: Володимир Зеленський, Президент

За Чеську Республіку: Петр Фіала, Прем'єр-міністр