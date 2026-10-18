Україна та Фінляндія підписали сім документів у сферах оборони, транспорту, супутникового зв’язку та будівництва – результати Українсько-фінського бізнес-форуму

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо взяли участь в Українсько-фінському бізнес-форумі, під час якого були підписані сім документів у сферах оборонної промисловості, безпілотних систем, транспорту, супутникового зв’язку та будівництва.

Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та наголосив, що ця країна є дуже важливим партнером для нас.

Президент акцентував, що Україна та Фінляндія мають розвивати практичними кроками Drone Deal, щоб виробляти більше дронів, які потрібні обом країнам.

«Наші спроможності виробляти дрони тут, в Україні, у кілька разів перевищують обсяги фінансування, які ми маємо сьогодні. Тож давайте використаємо цей потенціал для зміцнення нашої спільної безпеки», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав працювати над спільними економічними проєктами, адже кожна інвестиція в Україну допомагає залишатися сильними.

«Давайте це робити. У нас є фінсько-український Investment Facility, і це хороший приклад. Давайте використовувати кожну можливість, яку маємо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський окремо подякував Фінляндії та особисто Петтері Орпо за підтримку України у сферах логістики та енергетики.

«Усе, що зберігає робочі місця, усе, що робить обидві наші країни сильнішими й допомагає їм розвиватися, усе, що зараз підтримує нашу логістику та енергетику, – усе це справді важливо. І ми цінуємо кожен проєкт, який реалізуємо разом із вами, з Фінляндією. Тож давайте робити більше разом», – сказав Президент.

Глава держави наголосив, що особливе значення має участь Фінляндії у Коаліції укриттів, і зараз потрібно перейти до реалізації конкретних проєктів у регіонах України.

«Фінляндія має один із найбагатших у Європі досвідів будівництва таких укриттів. Нам потрібно зараз будувати більше мобільних укриттів, тому що зима близько. І дуже важливо, щоб це працювало на практиці», – зазначив Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Фінляндії акцентував, що відбудова є невід’ємною складовою підтримки України.

«Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною та Українським народом. Ми не чекаємо, доки закінчиться незаконна агресивна війна, розв’язана Росією. Ми тут сьогодні. Разом ми зміцнюємо стійкість», – зазначив Петтері Орпо.

За його словами, Україна та Фінляндія можуть посилити співробітництво у різних сферах, серед яких – оборонно-промисловий комплекс, реалізація Drone Deal та управління критичною інфраструктурою.

«Україна трансформувала свої оборонні спроможності та розвинула інноваційний оборонно-промисловий комплекс. Нам є чого повчитися на вашому досвіді. Drone Deal зміцнює оборону України вже сьогодні, а також допомагає Фінляндії та нашій оборонній промисловості підготуватися до викликів сучасної війни», – наголосив Прем’єр-міністр Фінляндії.

У присутності Президента України та Прем'єр-міністра Фінляндії відбулося підписання семи документів, які посилюють співпрацю між військово-промисловими комплексами, силовими відомствами та економічним сектором обох країн.

Меморандум про співпрацю підписали Міністерство внутрішніх справ України та фінська компанія Kenno Tech, яка працює у сфері оборонної промисловості та спеціалізується на захисних броньованих бар’єрах і модульних конструкціях.

Центр досліджень безпілотних систем та компанія Patria Group уклали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження стратегічної співпраці, який підтверджує намір створити спільне підприємство з виробництва та розроблення безпілотних систем військового й подвійного призначення на території Фінляндії.

Федерація роботодавців України та Конфедерація фінської промисловості підписали меморандум про співпрацю та про створення Українсько-фінської промислової ради.

Міністерство оборони України та фінські компанії Nokia Defense й ICEYE підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері космосу, зокрема розбудови спроможностей Міноборони у галузі супутникового зв’язку.

Компанії «Авантаж Технолоджи» та Elematic Oyj підписали лист про наміри щодо проєкту індустріалізованого житлового будівництва та заводу збірного залізобетону в Україні.

Компанії «Бавовна Мілтек» та Insta підписали спільну заяву про наміри щодо створення у Фінляндії потужностей з виробництва та розроблення важких безпілотних авіаційних систем – бомбардувальників і носіїв.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький і Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підписали сертифікат про передачу Україні десяти тепловозів.