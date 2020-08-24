Між Україною та Ізраїлем склалися міцні політичні, військові, дипломатичні та міжлюдські відносини. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Jerusalem Post назвав три пріоритети українсько-ізраїльських взаємин.

«По-перше, я хотів би відновити нормальне рейсове сполучення та подорожі між нашими двома країнами, як тільки ситуація з COVID-19 дозволить нам це зробити. Я знаю, що багато паломників з нетерпінням чекають на можливість відвідати Умань пізніше в цьому році, і ми з нетерпінням чекаємо на них», – розповів Глава держави.

По-друге, на думку Володимира Зеленського, двом країнам потрібно посилити військову, розвідувальну та оборонну співпрацю.

«Ізраїльські технології та ноу-хау можуть відіграти важливу роль у захисті українських громадян», – зазначив він.

«По-третє, Ізраїль та Україна є лідерами в галузі інновацій та високих технологій. Ми повинні збільшити обмін та співпрацю між компаніями та дослідницькими центрами наших країн», – додав Президент.

За словами Глави держави, сьогодні обидві країни зіткнулися зі спільним викликом: як процвітати та досягати успіху в умовах воєнного конфлікту.

«Ми знаємо, як важко крокувати до миру й наскільки він важливий для процвітання», – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Ізраїль відіграє важливу роль, підтримуючи Україну під час вирішення воєнного конфлікту на сході.

«Ми вдячні за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та сподіваємося на тісну взаємодію у цьому питанні», – зазначив Глава держави.

Також, на переконання Президента, як і весь світ, Україна та Ізраїль зіштовхнулися з проблемою дезінформації та пандемії.

«Вважаю, що в плані кібервикликів Україні є чого повчитися в Ізраїлю, адже на сьогодні ви – серед лідерів, котрі досягли успіху на цьому шляху. Ми раді співпраці в подоланні викликів, обміну досвідом та взаємодії заради спільного процвітання», – сказав Президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що багато громадян Ізраїлю є вихідцями з України, і це, безумовно, відіграє важливу роль у хороших відносинах між двома країнами.