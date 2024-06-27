Україна уклала безпекову угоду з Литвою

У Брюсселі Президент Володимир Зеленський та Президент Литви Гітанас Наусєда підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою.

Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % ВВП.

Цьогоріч військова допомога нашій державі вже сягнула майже 80 млн євро, з них 35 млн євро спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. І ця сума на 2024 рік постійно зростає за рахунок нових пакетів військової допомоги.

Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави.

Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки.

Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави.

У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та роботи над створенням компенсаційного механізму.

Литовська Республіка продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу та братиме участь у відбудові нашої країни.

Загалом наша держава уклала вже двадцять двосторонніх безпекових угод на виконання положень Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією та Литвою.