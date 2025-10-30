Президент:

Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно – звернення Президента

30 жовтня 2025 року - 19:29

Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК

31 жовтня 2025 року - 16:03

Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно – звернення Президента

30 жовтня 2025 року - 19:30

Розвиток ініціативи PURL і дипломатична робота для досягнення реального миру: Президент зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою Словенії

30 жовтня 2025 року - 16:56

Росія повинна закінчити свою війну, інакше має закінчитися російський нафтовий експорт – звернення Президента

29 жовтня 2025 року - 21:05

Нарада Президента з урядовцями

28 жовтня 2025 року - 21:43

Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК

31 жовтня 2025 року - 16:03

Україна запровадила санкції щодо проросійських пропагандистів і компаній, які підтримують російський ВПК

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Перший указ стосується проросійських пропагандистів – 14 фізичних осіб, які виправдовують збройну агресію Росії та заперечують окупацію українських територій і фінансуються коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованій території Донбасу.

Другим указом запроваджені санкції проти виробників і постачальників російського ВПК – 10 фізичних осіб і 31 юридичної – резидентів Росії, Китаю та Ірану. Серед них – компанії та їх керівники й власники, які пов’язані з постачанням до Росії обладнання та компонентів в обхід санкцій. Також санкції застосовані до державних органів та юридичних осіб Ірану, які постачали в Росію військову продукцію.

Україна продовжує працювати над запровадженням нових санкційних кроків, синхронізацією санкцій партнерів в українській юрисдикції і санкцій України – у юрисдикціях партнерів. Одними з ключових пріоритетів нашої країни є недопущення постачання компонентів до Росії для її ВПК, зменшення доходів від продажу нафти, боротьба з тіньовим флотом і протидія російській пропаганді.

«З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами. Шість – із нашими колегами з Євросоюзу. Також США, Канада, Велика Британія. Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки», – зазначив Президент України під час санкційного брифінгу.

 

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №810/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №811/2025

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»
