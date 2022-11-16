Уже сьогодні багато інвесторів вірять у перемогу України і хочуть прийти, коли закінчиться війна – Володимир Зеленський

Після перемоги у війні з Росією питання безпеки в Україні буде розв'язане і почнеться швидке економічне зростання, тож українці охоче повертатимуться з-за кордону на батьківщину. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Як зазначив Глава держави, щоб гарантувати безпеку громадян, Україна займає проактивну позицію з метою формування ефективної системи протиповітряної та протиракетної оборони. Зокрема, за його словами, позитивний результат продемонстрували отримані від партнерів зенітні ракетні комплекси NASAMS: під час нещодавньої масованої повітряної атаки Росії з десяти пусків було десять влучань у ворожі ракети. Президент також відзначив ефективність комплексів IRIS-T.

«Я дуже вдячний партнерам. Тому що ось вам приклад допомоги. Замало таких систем для нас. Раніше Україна їх не мала, але сьогодні десять із десяти – це дуже хороший результат», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, також є домовленості з Іспанією щодо надання Україні ЗРК HAWK. Крім того, тривають переговори з іншими державами про передачу цих систем ППО.

«Президент Байден знає всі деталі, ми з ним обговорювали це кілька разів, і є результат. Шольц також справді допоміг – бачите IRIS-T. Там само, як і Президент Штайнмаєр – він також допоміг. Остання наша зустріч була дуже важливою, і потім він багато чого зробив. Також Еммануель Макрон мене запевнив, що ми отримаємо від нього системи ППО і ПРО», – розповів Глава держави.

За словами Президента, триває переговорний процес з італійським урядом щодо отримання ще однієї системи.

«Це те, над чим ми глобально працюємо для захисту неба України», – сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна тісно взаємодіє з міжнародними партнерами з метою посилення захисту своєї енергетичної інфраструктури.

«І вони реально багато нам допомагають із погляду домовленостей про постачання різних генераторів, трансформаторів, підтримки, щоб ми могли мати ту чи іншу альтернативу», – повідомив він.

Глава держави наголосив, що сьогодні основна увага зосереджена на максимально можливому забезпеченні українців електроенергією. Зокрема, опрацьовується альтернативна система електропостачання. Енергетики та працівники ДСНС роблять усе для захисту наявної інфраструктури та відновлення пошкоджених об'єктів.

За словами Президента, поки залишаються ризики повітряних атак Росії, повернення українців, які зараз перебувають в інших країнах, – це особисте рішення кожної людини.

«Якби наші Збройні Сили сьогодні захищали небо повністю, збивали б 90-95%, ми сказали б людям: це ризик, але ми вам говоримо відверто, що економіка держави без вас неспроможна», – пояснив він.

Утім, Володимир Зеленський висловив переконання, що після перемоги України у війні з Росією українці швидко повертатимуться на батьківщину, оскільки питання безпеки буде розв'язаним, а в країні почнеться швидке економічне зростання.

«В Україні буде бум людського капіталу й економічний бум. Наприклад, у Світовому банку вже бачать, скільки капіталу може сюди зайти. Навіть уже сьогодні багато інвесторів вірять у перемогу України і хочуть прийти, коли закінчиться війна. Але вони дуже хочуть, щоб була серйозна міжнародна платформа для страхування бізнесу, і ми про це говорили з віце-президентом Світового банку», – розповів Глава держави.

«Якщо ми переживемо цю зиму – а ми її переживемо, – ми точно переможемо в цій війні», – резюмував Президент України.