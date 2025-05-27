Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

27 травня 2025 року - 20:32

Переглянути всі відео
ностанні новини

В Офісі Президента відбулася онлайн-нарада з керівниками дипломатичних установ України в країнах G7 і представником України при ЄС 

28 травня 2025 року - 19:17

Зараз є дуже важливі для нас домовленості з Німеччиною щодо ППО – Президент

28 травня 2025 року - 17:31

У Берліні триває зустріч Володимира Зеленського та Фрідріха Мерца

28 травня 2025 року - 14:11

Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

27 травня 2025 року - 20:29

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Німеччини
Офіційний візит Президента України до Німеччини

28 травня 2025 року - 12:47

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася онлайн-нарада з керівниками дипломатичних установ України в країнах G7 і представником України при ЄС 

28 травня 2025 року - 19:17

В Офісі Президента відбулася онлайн-нарада з керівниками дипломатичних установ України в країнах G7 і представником України при ЄС 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів онлайн-нараду з керівниками дипломатичних установ України в країнах «Групи семи»: Канаді, США, Великій Британії, Франції, Японії, Німеччині, Італії, а також представником України при ЄС. 

У зустрічі взяла участь заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца. 

Ключова тема обговорення – підготовка участі Президента України в саміті G7, що відбудеться 15–17 червня в Канаді. 

Ігор Брусило поінформував про позицію України щодо участі в саміті та стратегічні підходи до взаємодії з країнами-учасницями.

Під час наради також обговорили план дій для ефективного просування українських інтересів у країнах «Групи семи» та ЄС. 

«Саміт G7 є важливою платформою для представлення інтересів України на найвищому рівні. Наше завдання – забезпечити максимальну ефективність дипломатичної роботи в кожній із країн-учасниць для досягнення конкретних результатів», – наголосив заступник очільника Офісу Глави держави.

Версія для друку