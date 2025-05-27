В Офісі Президента відбулася онлайн-нарада з керівниками дипломатичних установ України в країнах G7 і представником України при ЄС 

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило провів онлайн-нараду з керівниками дипломатичних установ України в країнах «Групи семи»: Канаді, США, Великій Британії, Франції, Японії, Німеччині, Італії, а також представником України при ЄС.

У зустрічі взяла участь заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца.

Ключова тема обговорення – підготовка участі Президента України в саміті G7, що відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Ігор Брусило поінформував про позицію України щодо участі в саміті та стратегічні підходи до взаємодії з країнами-учасницями.

Під час наради також обговорили план дій для ефективного просування українських інтересів у країнах «Групи семи» та ЄС.

«Саміт G7 є важливою платформою для представлення інтересів України на найвищому рівні. Наше завдання – забезпечити максимальну ефективність дипломатичної роботи в кожній із країн-учасниць для досягнення конкретних результатів», – наголосив заступник очільника Офісу Глави держави.