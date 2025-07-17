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В Офісі Президента відбулася зустріч експертів і дослідників Африканського континенту

16 липня 2025 року - 21:44

В Офісі Президента відбулася зустріч експертів і дослідників Африканського континенту

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Брусило провів координаційну зустріч експертів і дослідників Африканського континенту. Це стало першим кроком до створення постійної платформи діалогу для обговорення напрямів розвитку відносин між Україною та країнами Африки.

У зустрічі взяли участь фахівці провідних аналітичних центрів, наукових інституцій, дипломатичних структур і громадських організацій, що спеціалізуються на тематиці Африканського континенту.

Ключова тема обговорення – формування практичних інструментів для реалізації українських інтересів у країнах Африки завдяки взаємодії в політичній, безпековій, економічній, освітній, аграрній і культурній сферах.

«Ми зацікавлені відкривати Африку в Україні й Україну в Африці, створюючи міцну співпрацю між нашими народами та континентами. Наше завдання – подолати наслідки, які спричинила російська агресія для розвитку цих відносин, і відкрити нові можливості для взаємовигідного співробітництва», – зазначив Ігор Брусило.

Під час зустрічі обговорили особливості взаємодії з регіонами Сахелю, Західної, Східної, Центральної та Північної Африки, а також співпрацю з ключовими державами континенту та регіональними об’єднаннями, зокрема ЕКОВАС і Африканським Союзом.

Окрему увагу приділили можливостям розширення українського бізнесу в Африці та створенню логістичних хабів для постачання українських товарів. Також обговорили перспективи застосування українських стратегій у сфері інформаційної безпеки та протидію російській пропаганді в регіоні.

На зустрічі були присутні: директор Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Богомолов, президент Африканської ради в Україні Іса Садіо Діалло, радник МЗС України Олександр Мішин, географ-країнознавець Центру африканських студій КНУ Вікторія Кіптенко, директор департаменту протидії інформаційним загрозам ЦПД Кирило Вікторов, автор «Каталогу африканських літератур» Олександр Федієнко, доктор філософії та військовослужбовець ЗСУ Андрій Рудик, співзасновниця «Асоціації українців Південної Африки» Дзвінка Качур, а також дослідники-африканісти аналітичних центрів KSE Institute, «Українська призма», Global Ukraine, ADASTRA, KINI та Французький інститут в Україні.

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