Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента
Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

27 травня 2025 року - 20:32

Переглянути всі відео
ностанні новини

Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше – звернення Президента

27 травня 2025 року - 20:29

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією США

27 травня 2025 року - 20:11

Україна завжди пам'ятатиме все, що для неї зробили зразково сміливі українські Сили спеціальних операцій – Президент привітав воїнів ССО з професійним святом

27 травня 2025 року - 15:46

Пункт номер один в освіті – створення безпечних просторів для навчання – Олена Ковальська

27 травня 2025 року - 15:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО та рідними загиблих і вручив державні нагороди
Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО та рідними загиблих і вручив державні нагороди

27 травня 2025 року - 15:45

Перейти до всіх галерей

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією США

27 травня 2025 року - 20:11

В Офісі Президента відбулася зустріч із делегацією США

Заступники керівника Офісу Президента Ігор Брусило й Павло Паліса провели зустріч з американською делегацією. Її очолив Тайлер Брейс – старший експерт Комітету з міжнародних відносин Сенату США, радник сенатора Джима Ріша.

У зустрічі також узяла участь заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Українська сторона наголосила на тому, що зброя та фінансова допомога з боку Сполучених Штатів стали ключовим чинником здатності України боротися проти російської агресії, і важливо, щоб підтримка збереглася й надалі. 

Американська делегація відзначила те, що Україна послідовно демонструє готовність до безумовного припинення вогню та досягнення справедливого миру.

«Україна публічно оголошувала про свою готовність до будь-якого терміну дії безумовного припинення вогню, однак Росія залишається основною перешкодою в цьому процесі», – зазначив Ігор Брусило.

Сторони також обговорили законодавчі ініціативи, які готують сенатори, що можуть допомогти в наближенні достойного й тривалого миру.

Окрема увага під час зустрічі – Угоді про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Сторони відзначили, що вона стала міцною основою для розширення співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Зокрема, ішлося про подальший розвиток співробітництва в різних сферах, особливо в посиленні військових спроможностей і торгівлі.

Версія для друку