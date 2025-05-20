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В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду

21 травня 2025 року - 20:01

В Офісі Президента відбулася зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра провела зустріч із представниками місії Міжнародного валютного фонду, щоб обговорити продовження судової реформи. Ішлося про питання, важливі для восьмого перегляду програми в межах Механізму розширеного фінансування для України (EFF).

Головний фокус обговорення – формування вищих спеціалізованих адміністративних судів.

Ірина Мудра поінформувала про те, що Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про утворення Спеціалізованого окружного адміністративного та Спеціалізованого апеляційного адміністративного судів.

Також під час зустрічі обговорили конкурсні процедури на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Представники МВФ відзначили те, що попри повномасштабну російську агресію впровадження реформи в Україні триває.

Ірина Мудра подякувала за внесок міжнародних експертів у роботу дорадчих органів і наголосила на тому, що важливо й далі докладати зусиль для збільшення прозорості та відкритості. 

Сторони домовилися продовжити обговорення реформ для їх вчасної та ефективної реалізації.

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