Важливо, щоб, поки триває агресія, Росія не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Щойно звернувся до парламенту Мексики, і це вже друге таке звернення до регіону Латинської Америки. Вдячний Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність якнайширшого єднання світу для захисту міжнародного права.

Бо якщо право не працюватиме, загроза життю лише зростатиме… Бандити й агресори ставатимуть іще нахабнішими. Маємо цього не допустити.

Фактично саме цьому ж сьогодні у Києві були присвячені й переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист України. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя.

Готуємося до зустрічі «Рамштайну», і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті – вони неминучі.

Готуємось і до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз. Саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з партнерами.

Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена.

Складно навіть сказати, чий внесок у європейську та євроатлантичну безпеку більший, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують.

Відбувся сьогодні в Києві й Міжнародний саміт міст та регіонів. Новий формат співпраці нашої держави з партнерами.

Конгрес місцевих та регіональних влад України, який обʼєднує центральну владу та місцевих керівників, тепер набуває міжнародного рівня. Щоб активніше залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки, інфраструктури в наших громадах.

Я вдячний усім, хто взяв участь у саміті… Представники різних країн, міст, муніципалітетів. Європейські інституції, Рада Європи, президент Комітету регіонів Євросоюзу… Понад сто учасників майже із сорока країн. Вдячний кожному й кожній за підтримку України!

Сьогодні зустрівся з мером Парижа пані Анн Ідальго. Мав честь вручити їй спеціальну відзнаку України для столиці Франції, відзнаку міста-рятівника.

Париж став одним із найбільших центрів сили для України у Європі – в усіх сенсах.

Хочу особливо відзначити допомогу в захисті нашої енергетики. Саме у столиці Франції відбулась конференція формату, як її назвали, «енергетичний Рамштайн». Париж акумулював для України вагому підтримку обладнанням для енергетики, надає соціальну та гуманітарну підтримку.

Я дякую всім французам, усім парижанам, Президенту Франції Макрону за незмінну увагу до України, за лідерство. А особливо хочу відзначити абсолютно принципову й таку співзвучну українській позицію пані мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації, від пропаганди.

Очевидно, що держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії.

Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року.

Пані мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія. Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього.

Було б добре, щоб саме такі сигнали чули в Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами.

Ще одне.

Сьогодні завершується священний для мусульман місяць Рамадан… І вже вдруге завершується в час повномасштабної агресії держави-зла проти України, проти всіх наших людей, усіх спільнот. Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов. Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей.

Бажаю всій нашій мусульманській громаді та всім мусульманам світу спокійного свята!

Ramazan bayramıñız hayırlı ve mubarek olsun!

Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України!

Дякую усім, хто допомагає!

Слава Україні!