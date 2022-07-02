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Важливо знайти законодавче рішення щодо компенсації завданих Росією збитків за рахунок заарештованих активів росіян за кордоном – Президент України

3 липня 2022 року - 19:19

Важливо знайти законодавче рішення щодо компенсації завданих Росією збитків за рахунок заарештованих активів росіян за кордоном – Президент України

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості законодавчого врегулювання відшкодування збитків, завданих Російською Федерацією вторгненням в Україну, за рахунок заарештованих за кордоном коштів та активів російських громадян, наближених до Президента Володимира Путіна.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі у Києві, Володимир Зеленський повідомив, що запропонував австралійській стороні долучитися до розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.

«Важлива й санкційна політика, яка повинна бути ще потужнішою, бо має обмежити по максимуму всі пересування поза державою РФ тих чи інших осіб, які є в оточенні російського Президента, – як воєнного, так і політичного оточення. Також накладення санкцій на їхні активи в тих чи інших державах, накладення санкцій на їхній бізнес. І потім уже – знаходити рішення через законодавчі ініціативи, якщо немає відповідних законів у державах, де заарештовано активи людей, причетних до злочинів. Знаходити законодавчі рішення щодо фінансового відшкодування на користь України», – наголосив Президент.

Як зауважив Глава держави, коштом російських бізнесменів і політиків мають бути компенсовані збитки постраждалим від злочинів російської армії та відновлені зруйновані об'єкти.

Володимир Зеленський також повідомив, що сьогодні під час переговорів австралійській стороні було передано інформацію, напрацьовану в межах експертної робочої групи Єрмака-Макфола щодо посилення санкцій проти Росії.

«Там є прізвища, бізнеси тощо – всі відповідні документи. І я передаю всім державам, лідерам, з якими зустрічаюся, хто нам допомагає і йде шляхом запровадження санкцій... Ці документи мають постійний апгрейд», – зауважив Президент.

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Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Австралії

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