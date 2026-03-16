Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилась – Президент під час звернення до учасників засідання Євроради

Запорукою закінчення війни є послаблення російського агресора: збільшення втрат на полі бою, економічні збитки й продовження сильної підтримки України. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

Глава держави подякував за допомогу Україні й висловив сподівання, що Європа знайде вихід зі складної ситуації, особливо коли йдеться про дестабілізацію європейської підтримки України.

«Агресор має слабшати, і це запорука закінчення війни. Це означає, що агресор має слабшати на полі бою, і великі втрати Росії на фронті – близько 30-35 тисяч солдатів щомісяця – це забезпечують. Росія також має зазнавати економічних втрат, і саме для цього існують санкції. І є ще моральний аспект: важливо, щоб підтримка для нас залишалася сильною, стабільною та довгостроковою, на роки і щоб саме агресор відчував, що його майбутнє непередбачуване, – агресор, а не ми», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що Україна робить усе можливе, щоб дипломатія була ефективною та щоб закінчити війну.

«Останні кілька днів ми отримували сигнали від американської сторони про те, що переговори можуть незабаром поновитися. Але з яким настроєм російська сторона прийде на переговори цього разу? Від нас усіх залежить, щоб росіяни не прийшли на ці переговори з відчуттям, що їхня позиція значно посилилась», – зазначив Глава держави.

За словами Президента, йдеться не лише про ситуацію навколо Ірану, яка підвищує світові ціни на нафту. Через активне використання ракет ППО на Близькому Сході та в регіоні Затоки росіяни можуть сподіватися на дефіцит цього озброєння для постачання Україні. Також заблокований 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, а США послабили деякі обмеження, і це приносить значні кошти у воєнний бюджет російського очільника.

Володимир Зеленський наголосив, що критично важливим для України залишається пакет підтримки на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Зі свого боку Україна робить усе необхідне для його розблокування, зокрема щодо нафтопроводу «Дружба».

«Наша команда з енергетичних компаній – Нафтогазу та Укртранснафти – змістовно працює над реалізацією того, про що ми домовилися. Але рішення за вами: чи хочете ви, щоб російська нафта імпортувалася до Європи, розуміючи, що це допомагає агресору», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що російські удари пошкодили українську енергетичну інфраструктуру, тому потрібно діяти швидко, щоб захистити енергосистему та відновити зруйноване. Для забезпечення енергетичної стійкості на наступну зиму потрібно щонайменше 5 млрд в межах пакета на 90 млрд. Також Україні необхідно оплатити контракти з європейськими виробниками щодо літаків, ППО та обладнання.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на важливості розблокування 20-го пакета санкцій. Він допоможе наблизити мир і показати Росії, що вона не отримує переваги.

Глава держави також закликав і надалі використовувати кожну можливість заради пошуку ракет для систем Patriot.

«Саме тому програма PURL корисна. Дякую всім, хто до неї долучається. Ми знаємо: не всім подобається ідея використання частини з 90 мільярдів на купівлю ракет для Patriot через PURL, якщо немає інших варіантів. Але якщо інших варіантів справді немає, це необхідно для захисту від російських балістичних ударів – це питання порятунку життів», – зазначив Президент.

Крім того, Володимир Зеленський акцентував, що з боку України буде зроблено все для відкриття кластерів і продовження переговорів про вступ до Європейського Союзу.

«Росія має чітко усвідомити й реально відчути, що Україна буде у Європі й це не зупинити. Саме тому ми проводимо внутрішні реформи та працюємо на зовнішньому рівні, щоб забезпечити чітку дату вступу до ЄС. Якщо буде визначена чітка дата, це означатиме, що Росія ніяк не зможе заблокувати наш вступ», – підсумував Глава держави.