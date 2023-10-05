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Відбулася аудієнція Президента України в Короля Іспанії

5 жовтня 2023 року - 21:55

Відбулася аудієнція Президента України в Короля Іспанії

У межах візиту Президента України Володимира Зеленського до Королівства Іспанія у Гранаді відбулася аудієнція Глави держави у Його Величності Короля Філіпа VI.

Президент висловив подяку Королю Філіпу, королівській родині Іспанії та всьому іспанському народові за незмінну підтримку України.

«Цінуємо допомогу з боку Іспанії, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора, в боротьбі України за наші спільні європейські цінності», – наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він відзначив вагому гуманітарну допомогу українському народові та велику увагу до українців, які прибули до Іспанії, рятуючись від російської війни.

Його Величність Король Філіп VI висловив захоплення українським народом, який чинить спротив російській агресії. Він наголосив, що підтримка Іспанією України в цій боротьбі ґрунтується на принциповій повазі до суверенітету держав і на неприпустимості збройних агресій.

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Візит Президента України до Іспанії для участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти

5 жовтня 2023 року - 11:30
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