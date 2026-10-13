Використовуйте кожну можливість для посилення нашої ППО – Президент на засіданні Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський закликав країни – члени Європейського Союзу зосередити максимальні зусилля на тому, щоб допомогти Україні отримати необхідні перехоплювачі балістичних ракет, бо російський очільник уже в жовтні почав масштабну операцію проти української енергетики.

Президент подякував державам – членам Євросоюзу за всю підтримку України під час повномасштабної війни й зазначив, що, якби Європейський Союз не був рішучим і здатним ухвалювати сильні рішення, російський очільник зайшов би вже набагато далі.

Володимир Зеленський зауважив, що російський правитель продовжує використовувати нафту й газ, щоб спокусити світ, і воює насамперед проти міжнародного порядку, заснованого на правилах.

«Саме тому ЄС, ваша єдність і кожна справді незалежна європейська країна є для нього мішенню. Якщо він переможе, усе, що об’єднує вас і забезпечує мирне життя ваших людей, просто зникне. Подивіться, що він говорив усі ці роки. У нього проблема з усім, що відбулося після 1985 року. Ми не хочемо повертатися в ті часи», – наголосив Глава держави.

Президент подякував усім, кому навіть на думку не спаде відмовитися від якоїсь європейської країни лише заради того, щоб купити ще рік-два оманливого спокою, хто співчуває українцям, допомагає відновлюватися після російських атак, і всім, хто намагається зберегти єдність Європи та Сполучених Штатів.

«В Америці так багато людей із добрим серцем, які щиро хочуть, щоб зло програло, а Україна вистояла. Саме такі серця допомогли Європі захистити свою свободу, саме такі люди воювали під час D-Day, перемогли в Холодній війні та хочуть найкращого для Європи. Це серця людей, які хочуть бути союзниками, а не розділяти чи принижувати Європу. Я вірю, що більшість американців досі так думають», – сказав Володимир Зеленський.

Президент акцентував: ми всі хочемо, щоб ця війна завершилася якнайшвидше, щоб дипломатія спрацювала.

«Путін каже, що готовий зупинити війну. Але насправді це означає капітуляцію України з подальшим її знищенням. Водночас він готовий затягнути цю війну на наступний рік. Ми маємо бути до цього готовими», – зазначив Володимир Зеленський.

У зв’язку із цим Глава держави закликав європейських партнерів не послаблювати санкції проти РФ чи будь-кого, хто з нею пов’язаний. Потрібен сильний 22-й пакет санкцій Євросоюзу. Зокрема, реальні санкції проти кожної компанії та кожної особи, що залучені до виробництва російських балістичних ракет, сучасних систем зв’язку та дронів, а також проти тих, хто залучений до роботи фінансової системи агресора.

За словами Президента, наступного року війна коштуватиме Україні 155 мільярдів євро. І потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від Європи на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це, зокрема, дасть змогу нашій країні подвоїти чи потроїти виробництво дронів. Цьому сприятимуть також інвестиції в оборонні підприємства в Україні й у спільне виробництво безпілотників та іншої зброї у країнах-партнерах.

Ще один дієвий інструмент підтримки України на роки вперед – заморожені російські активи. Вже є європейський кредит, фактично забезпечений російськими активами, який працює. Але потрібні подальші кроки.

«Ми маємо забезпечити, щоб усі ці активи – у повному обсязі – були захищені та щоб їх справді можна було використати. Нам потрібне щось на кшталт спеціального депозитарію під контролем ЄС, щоб зменшити ризик їх розморожування та розподілу між тими, хто явно не бажає добра Європі та не хоче завершення цієї війни», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент закликав використовувати кожну можливість для посилення ППО України, адже російський очільник уже розпочав масштабну операцію проти нашої енергосистеми.

«Я прошу вас справді зосередитися на тому, щоб допомогти нам отримати ракети-перехоплювачі PAC-2 і PAC-3. Україна не може обходитися лише двома чи чотирма ракетами від країни раз на кілька місяців. Нам потрібен зимовий пакет ракет – ми завжди говорили про це між собою – 300 ракет-перехоплювачів Patriot саме проти балістичних ракет», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також подякував усім, хто вже наполегливо працює над антибалістичною програмою FREYJA. На його переконання, Європі потрібно серйозно замислитися над власною технологічною незалежністю.

Президент зазначив, що українські парламентарі та урядовці попри всі труднощі ухвалили рішення, необхідні для наближення України до Європейського Союзу. Наша країна бореться за себе та європейський спосіб життя.

«Ми робимо багато для збереження стабільності в нашому регіоні. Ми захищаємо Молдову від спроб Росії дестабілізувати ситуацію через Придністров’я», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що було б просто неправильно розділяти Україну та Молдову на шляху до Євросоюзу, і подякував усім, хто це розуміє.

«Ми вдячні, що ЄС рухається нам назустріч. Цього року вже відкрито чотири кластери в межах переговорів про вступ до ЄС. І нам потрібно відкрити решту два до кінця року. Ми готові й надалі виконувати свою частину роботи – проводити реформи всередині країни, звісно», – заявив Президент.

Глава держави також звернув увагу на те, що сьогодні неможливо уявити реальні гарантії безпеки для Європи без української армії, технологій та відповідного досвіду. Україна готова ділитися ним з усіма країнами Євросоюзу, наприклад, у форматі Drone Deals. Володимир Зеленський вважає, що ці гарантії безпеки для Європи мають бути відображені в бюджеті Європейського Союзу на період із 2028 року. Потрібно визначити, як саме оборонні спроможності України мають бути враховані в цьому бюджеті.

«Україна буде в ЄС. І дедалі більше людей розуміють, що ми, наша країна, потрібні також у НАТО. Але поки що маємо те, що маємо. Дуже дякую вам за підтримку, дорогі друзі. І Україна хоче й надалі робити Європейський Союз сильнішим», – підсумував Володимир Зеленський.