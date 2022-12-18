Вітання Президента адвокатам України

Шановні друзі!

Вітаю вас із професійним святом - Днем адвокатури.

Щира подяка багаточисельній адвокатській спільноті, яка докладає максимум зусиль для ефективного захисту та правової допомоги громадянам у цей складний для країни час, яка на міжнародній арені домагається притягнення до відповідальності винних у розв’язанні та веденні цієї агресивної війни проти України.

Вірю в те, що непорушною заповіддю для вас і надалі буде розуміння відповідальності за результати такої кропіткої праці, а високий фаховий рівень, професіоналізм, честь, гідність, принциповість завжди слугуватимуть підґрунтям для належного виконання покладених обов'язків.

Переконаний, що ваша професійна діяльність допомагатиме розвивати адвокатуру як незалежний самоврядний інститут та утверджуватиме Україну як європейську, демократичну та правову державу.

Будьте вірними присязі, слугуйте захисту Батьківщини й кожного українця та наближайте нашу спільну Перемогу.

Бажаю усім вам миру, міцного здоров’я, мужності і незламності.

Слава Україні!

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ