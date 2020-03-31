Влада виплачуватиме допомогу найбіднішим верствам населення під час карантину – Володимир Зеленський

Влада складе списки малозабезпечених категорій громадян, щоб надати фінансову допомогу найбіднішим українцям під час карантину. Про це йшлося на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Наразі в Україні зафіксовано 669 випадків захворювання, 120 з яких підтверджені за минулу добу.

«Ми бачимо, що карантин потрібен. Я впевнений, що він врятує багато життів. Однак уряд мусить знайти кошти, щоб допомогти найбіднішим українцям. Складіть список якомога швидше, і давайте розрахуємо, скільки грошей ми можемо виділити», – звернувся Глава держави до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Очільник уряду повідомив, що було зупинено зростання цін на соціально значущі товари, деякі продукти навіть подешевшали.

Крім того, Кабінет Міністрів розробляє програму зі створення робочих місць для тих, хто приїхав з-за кордону чи втратив роботу у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«Ми плануємо створити багато робочих місць уже за кілька тижнів. Зокрема, нам будуть потрібні люди для ремонту доріг, вимощування тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій», – зазначив Денис Шмигаль.

На нараді було розглянуто можливість упровадження додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, йшлося про режим «усі в масках» з 6 по 24 квітня та обмеження кількості людей при перебуванні на вулиці. Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності на коронавірус.

Для запобігання цьому влада провела переговори з усіма телевізійними групами щодо трансляції великодніх богослужінь. Поки що лише три телеканали не дали відповіді щодо таких показів, але перемовини з ними тривають.

Уряд готує протокол лікування COVІD-19. Україна закуповуватиме за кордоном ліки, щоб запобігати ускладненням хвороби й не доводити недужих до потреби у штучній вентиляції легень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку.

«Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії», – наголосив Володимир Зеленський.

Голова МВС також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.

Нині 20 тис. правоохоронців несуть службу з контролю за дотриманням карантинних заходів в Україні.

Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі заклади вже працюють у зоні проведення Операції об’єднаних сил.