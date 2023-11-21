Володимир та Олена Зеленські разом із Президенткою Молдови вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

У заході також узяла участь Президентка Республіки Молдова Мая Санду.

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів.

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.