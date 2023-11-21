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Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи
Звернення Президента України з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2023 року - 09:02

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Володимир та Олена Зеленські разом із Президенткою Молдови вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

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Участь Президента України в заходах з нагоди Дня Гідності та Свободи
Участь Президента України в заходах з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2023 року - 10:21

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Володимир та Олена Зеленські разом із Президенткою Молдови вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

21 листопада 2023 року - 10:16

Володимир та Олена Зеленські разом із Президенткою Молдови вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності

У День Гідності та Свободи Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності.

У заході також узяла участь Президентка Республіки Молдова Мая Санду.

Володимир та Олена Зеленські разом із Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. 

Присутні також віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів. 

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвона.

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Участь Президента України в заходах з нагоди Дня Гідності та Свободи

21 листопада 2023 року - 10:21
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