Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили підготовку до зустрічей і перемовин цього тижня

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував за сильну підтримку України, готовність в усьому допомагати та нещодавні домовленості.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц визначили актуальні пріоритети в роботі і на двосторонньому рівні, і в багатосторонньому форматі з партнерами. Триває підготовка до зустрічей і перемовин цього тижня.

Лідери також обговорили деякі питання міжнародного порядку денного та кроки, необхідні для просування України до членства у Європейському Союзі.