Володимир Зеленський і Кір Стармер провели спільну телефонну розмову з європейськими лідерами, керівниками Євросоюзу та НАТО

У Лондоні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели спільну телефонну розмову з представниками Фінляндії, Італії, Польщі, Норвегії, Нідерландів, Данії, Швеції, Туреччини, Генеральним секретарем НАТО та президентами Євроради і Єврокомісії.

Глава держави зауважив, що комунікація з партнерами цими днями й тижнями відбувається фактично цілодобово, і подякував за таку увагу й максимальну включеність. Триває координація, щоб голос Європи був врахований у всіх питаннях, які стосуються Європи.

Президент поінформував про контакти зі США та роботу над усіма пропозиціями, які є на столі. Глава держави наголосив: важливо, щоб над усіма документами тривала спільна робота, а це стосується і загальної рамки щодо миру, і гарантій безпеки, і відновлення України після закінчення війни.

Під час розмови детально йшлося про продовження підтримки України. За словами Володимира Зеленського, зміцнення ППО, внески до програми PURL та енергетична допомога – це ключові пріоритети для підтримки внутрішньої стійкості на тлі російських атак по цивільному населенню та інфраструктурі.

Також партнери скоординували наступні контакти в межах Коаліції охочих. Учасники розмови мають спільну позицію: Коаліція повинна відіграти свою вагому роль у майбутній архітектурі безпеки.

Володимир Зеленський подякував усім за підтримку й готовність допомагати.