Українські спортсмени отримали нагороди Президента України

На 35-й генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету заступниця керівника Офісу Глави держави Олена Ковальська за дорученням Президента України вручила нагороди представникам українського спорту.

«Наші спортсмени сьогодні не просто змагаються. Ви піднімаєте прапор України так, щоб його бачили й поважали. І кожен ваш старт, кожна медаль – це ще одне нагадування світу, хто ми є. І що жоден ворог цього не змінить», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

Відзнаку Президента «Національна легенда України» отримала олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики, рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня нагороджений дворазовий олімпійський чемпіон Валерій Борзов, орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня – олімпійський чемпіон і чемпіон світу Григорій Кріс.

Також представники НОК України відзначені орденами «За заслуги» I–ІІІ ступенів, княгині Ольги I ступеня та медалями.