8 грудня 2025 року - 00:04

ностанні новини

8 грудня 2025 року - 20:52

У Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та подальшу оборонну підтримку України

8 грудня 2025 року - 19:11

Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень, будуть консультації з європейськими лідерами – звернення Президента

7 грудня 2025 року - 23:53

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили результати спілкування з американською стороною та енергетичну підтримку

7 грудня 2025 року - 21:52

Робочий візит Президента України до Великої Британії
Робочий візит Президента України до Великої Британії

8 грудня 2025 року - 14:21

8 грудня 2025 року - 20:52

Українські спортсмени отримали нагороди Президента України

На 35-й генеральній асамблеї Національного олімпійського комітету заступниця керівника Офісу Глави держави Олена Ковальська за дорученням Президента України вручила нагороди представникам українського спорту.

«Наші спортсмени сьогодні не просто змагаються. Ви піднімаєте прапор України так, щоб його бачили й поважали. І кожен ваш старт, кожна медаль – це ще одне нагадування світу, хто ми є. І що жоден ворог цього не змінить», – сказала заступниця керівника Офісу Президента.

Відзнаку Президента «Національна легенда України» отримала олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики, рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

Орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня нагороджений дворазовий олімпійський чемпіон Валерій Борзов, орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня – олімпійський чемпіон і чемпіон світу Григорій Кріс.

Також представники НОК України відзначені орденами «За заслуги» I–ІІІ ступенів, княгині Ольги I ступеня та медалями.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №900/2025

Про відзначення державними нагородами України членів та фахівців Національного олімпійського комітету України
