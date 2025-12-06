Президент:

Звернення Президента України з нагоди Дня Збройних Сил України
6 грудня 2025 року - 09:02

ностанні новини

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили результати спілкування з американською стороною та енергетичну підтримку

7 грудня 2025 року - 21:52

Володимир Зеленський відзначив представників місцевого самоврядування, які підтримують стійкість країни та Сил оборони України в час війни

7 грудня 2025 року - 14:00

Президент запровадив почесну відзнаку «Громада-рятівник»

7 грудня 2025 року - 13:53

Україна не збереглася б, якби не було такого героїзму, який проявляють наші воїни – Президент під час вручення сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих захисників

7 грудня 2025 року - 12:32

Президент вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв
7 грудня 2025 року - 12:30

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Глава держави подякував Джорджі Мелоні за увагу до дипломатичної роботи та предметний діалог.

Лідери обговорили результати спілкування з американською стороною та наявні перспективи й виклики. Президент зазначив: ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни.

Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких повторних спалахів війни. Триває підготовка спільної роботи в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала.

Також Джорджа Мелоні зазначила, що Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням. Генератори, що надали італійські компанії, відправлять до України найближчими днями. Володимир Зеленський подякував за допомогу й солідарність із українцями.

