Наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз у Харкові тривають роботи на місці удару по житловому будинку – російський удар. Це була звичайна багатоповерхівка. Станом на зараз відомо, що десять людей загинули. Серед загиблих – діти. Дівчина, якій було 13 років, і хлопчик – йому було девʼять. Мої співчуття рідним та близьким. Додатково залучені фахівці з інших областей для розбору завалів – з Полтавщини, із Сумщини. Шукають тіла людей під завалами. Страшний удар. Також 16 людей були поранені. Всім надається необхідна допомога. Масований удар, по цивільних. У Києві та в інших регіонах, зокрема, – по об’єктах енергетики.

Говорив сьогодні з Президентом Макроном – і про цей удар, і про нашу потребу в ракетах для ППО, і про те, що Україні треба захищатися щодня від російських ударів, щоночі – від «шахедів» і ракет. Це потребує стійкості, підтримки – виконання всіх домовленостей, які були досягнуті і які досі багато в чому на паузі. Дякую Емманюелю, дякую іншим лідерам, які усвідомлюють увесь рівень небезпек і не граються з долями людей. Досі жодного прогресу немає по 20-му пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за цю війну. Немає руху по пакету допомоги для України в 90 мільярдів євро. І хоча Європа визнає, що це для нас життєво важливо, все одно блокування пакета зберігається. Ми скоординували позиції з Емманюелем щодо цього, і найближчими днями, фактично увесь наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали. Дякую також кожному лідеру, усім країнам, які пам’ятають про програму PURL – програму, що дозволяє нам купувати американські ракети для ППО, для «петріотів». Ми всі розуміємо, які є ризики через удари з Ірану й потребу в ракетах для ППО також на Близькому Сході. Важливо, щоб захист життя був забезпечений і тут, в Україні. Тим більше ми бачимо інформацію про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в «шахедах», що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні. Кожен такий факт свідчить, що ми маємо справу з режимами, які не просто пов’язані одне з одним, а які існують завдяки одне одному – російський та іранський режими – і вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході. Саме тому й захист має бути скоординованим. Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від «шахедів». І цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій.

І ще одне.

Хочу відзначити сьогодні наших українських паралімпійців. Перший день змагань – і вже шість українських медалей: три золота, одне срібло й дві бронзи. І важливо, що український прапор та український гімн зараз в Італії звучатимуть гордо й помітно – помітно, зокрема, тим аморальним спортивним функціонерам, які допустили в час загарбницької війни росіян на змагання та дозволили їм нести свій прапор - прапор війни. Життя треба захищати. Війну треба закінчувати. Дякую всім, хто саме так допомагає Україні, саме так дбає про життя і людей.

Слава Україні!