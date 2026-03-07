Президент:

Наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали – звернення Президента
Наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали – звернення Президента

7 березня 2026 року - 20:41

7 березня 2026 року - 20:41

ностанні новини

Президент і перша леді взяли участь у врученні 65-ї Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2026 року - 22:28

Спільна декларація України і Королівства Нідерланди

8 березня 2026 року - 16:09

Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Нідерландів спілкування із журналістами

8 березня 2026 року - 15:48

Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю, і обовʼязково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати – Президент України за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Нідерландів

8 березня 2026 року - 15:41

Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2026 року
Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2026 року

9 березня 2026 року - 22:25

9 березня 2026 року - 22:25

Президенти України та Франції обговорили потреби української оборони й ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

7 березня 2026 року - 16:50

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки України, Франції та всієї Європи. Зокрема, ішлося про ситуацію в Україні та основні потреби української оборони. Володимир Зеленський поінформував про наслідки масованого російського удару цієї ночі та про події на фронті. Президент наголосив, що українські воїни досягли відчутних результатів за зиму та втримали всі ключові напрямки захисту. 

Глава держави акцентував, що важливо реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки й нового санкційного пакета проти Росії. 

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили події на Близькому Сході і в регіоні Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Президент Франції підтримав роботу України заради більшої безпеки в регіоні – українці найбільш досвідчені в захисті від «шахедів», і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами. 

Лідери також обговорили підготовку спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.

 

