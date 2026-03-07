Президенти України та Франції обговорили потреби української оборони й ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Лідери обговорили всі ключові речі, які зараз важливі для безпеки України, Франції та всієї Європи. Зокрема, ішлося про ситуацію в Україні та основні потреби української оборони. Володимир Зеленський поінформував про наслідки масованого російського удару цієї ночі та про події на фронті. Президент наголосив, що українські воїни досягли відчутних результатів за зиму та втримали всі ключові напрямки захисту.

Глава держави акцентував, що важливо реалізувати спільні європейські домовленості щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі 2 роки й нового санкційного пакета проти Росії.

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили події на Близькому Сході і в регіоні Затоки – ситуацію навколо Ірану та її перспективи. Президент Франції підтримав роботу України заради більшої безпеки в регіоні – українці найбільш досвідчені в захисті від «шахедів», і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами.

Лідери також обговорили підготовку спільних форматів дипломатичної роботи найближчими тижнями.