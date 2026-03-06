Президент:

Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ – звернення Президента
6 березня 2026 року - 17:05

Президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині

6 березня 2026 року - 19:33

Президент зустрівся з командирами 11-го й 19-го армійських корпусів і всіма комбригами та відзначив воїнів із цих підрозділів державними нагородами

6 березня 2026 року - 19:14

Президент зустрівся з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ

6 березня 2026 року - 18:49

Володимир Зеленський заслухав доповідь командира 100-ї окремої механізованої бригади про оперативну обстановку та відзначив воїнів нагородами

6 березня 2026 року - 17:46

Робоча поїздка Президента на Донеччину
6 березня 2026 року - 14:54

Президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині

6 березня 2026 року - 19:33

На командному пункті 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, яка обороняє Словʼянськ із півночі – з напрямків Ямполя та Сіверська, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь її командира щодо оперативної обстановки, відзначив воїнів нагородами та провів безпекову нараду.

У ній взяли участь: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, керівники силових відомств і Сил оборони, представники уряду (онлайн).

Вадим Філашкін зауважив, що на підконтрольних Україні територіях Донеччини проживає майже 200 тисяч людей, та доповів про початок підготовки області до наступного опалювального сезону.

Учасники наради разом із віцепрем’єр-міністром з відновлення – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою й міністром оборони Михайлом Федоровим визначили завдання щодо захисту пріоритетних обʼєктів критичної інфраструктури та ремонту доріг на евакуаційних маршрутах Донеччини.

Глава держави також заслухав доповідь командувача угруповання військ «Схід» Дмитра Братішка щодо оперативної обстановки на Донеччині та заходів з оборони Покровська й Мирнограда.

Начальник головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександр Надточій доповів про контрдиверсійні заходи в регіоні.

Робоча поїздка Президента на Донеччину

6 березня 2026 року - 14:54
