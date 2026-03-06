Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ – звернення Президента
Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ – звернення Президента

6 березня 2026 року - 17:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині

6 березня 2026 року - 19:33

Президент зустрівся з командирами 11-го й 19-го армійських корпусів і всіма комбригами та відзначив воїнів із цих підрозділів державними нагородами

6 березня 2026 року - 19:14

Президент зустрівся з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ

6 березня 2026 року - 18:49

Володимир Зеленський заслухав доповідь командира 100-ї окремої механізованої бригади про оперативну обстановку та відзначив воїнів нагородами

6 березня 2026 року - 17:46

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

6 березня 2026 року - 14:54

Перейти до всіх галерей

Президент зустрівся з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ

6 березня 2026 року - 18:49

Президент зустрівся з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ на пункті управління.

Бійці бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву й зараз захищають цей напрямок від ворога. Зокрема, боронять Родинське, Білицьке та Шахове, а також організовують оборону Добропілля.

Глава держави заслухав доповіді командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Богдана Грішенкова (Пугач). За їхніми словами, наступ окупантів на цьому напрямку суттєво сповільнений, а лінія фронту стабілізована.

Крім того, командири поінформували про взаємодію з Силами безпілотних систем та обговорили з Президентом потреби для фінансування дронового напрямку, зокрема ударних дронів та наземних роботизованих комплексів.

Окремо в розмові з представниками підрозділів ішлося про боротьбу з явищем СЗЧ, евакуацію з прифронтових територій та відновлення логістичних маршрутів. Глава держави зазначив, що всі пропозиції, які озвучили військові, будуть враховані та опрацьовані.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.

«Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу. І велика вдячність вам за вашу сміливість у всі роки повномасштабної війни. Дякую за те, що ви у нас такі є в України, і Україна тому є, і тому жива, тримається», – підсумував Володимир Зеленський.

ф

Робоча поїздка Президента на Донеччину

6 березня 2026 року - 14:54
Версія для друку