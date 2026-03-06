Президент зустрівся з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ

Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ на пункті управління.

Бійці бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву й зараз захищають цей напрямок від ворога. Зокрема, боронять Родинське, Білицьке та Шахове, а також організовують оборону Добропілля.

Глава держави заслухав доповіді командира 1-го корпусу НГУ «Азов» Дениса Прокопенка (Редіс) та командира 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ Богдана Грішенкова (Пугач). За їхніми словами, наступ окупантів на цьому напрямку суттєво сповільнений, а лінія фронту стабілізована.

Крім того, командири поінформували про взаємодію з Силами безпілотних систем та обговорили з Президентом потреби для фінансування дронового напрямку, зокрема ударних дронів та наземних роботизованих комплексів.

Окремо в розмові з представниками підрозділів ішлося про боротьбу з явищем СЗЧ, евакуацію з прифронтових територій та відновлення логістичних маршрутів. Глава держави зазначив, що всі пропозиції, які озвучили військові, будуть враховані та опрацьовані.

Володимир Зеленський подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.

«Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу. І велика вдячність вам за вашу сміливість у всі роки повномасштабної війни. Дякую за те, що ви у нас такі є в України, і Україна тому є, і тому жива, тримається», – підсумував Володимир Зеленський.