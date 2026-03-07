Президент провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму.

Глава держави наголосив, що українці вже роками борються проти «шахедів», і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

«Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд також говорили про поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Саудівською Аравією і можливі спільні проєкти.