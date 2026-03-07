Президент:

Наступний тиждень буде присвячений спільній роботі з європейцями, щоб рішення, які потрібні для захисту України, дійсно запрацювали – звернення Президента
7 березня 2026 року - 20:41

ностанні новини

Президент і перша леді взяли участь у врученні 65-ї Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2026 року - 22:28

Спільна декларація України і Королівства Нідерланди

8 березня 2026 року - 16:09

Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністром Нідерландів спілкування із журналістами

8 березня 2026 року - 15:48

Важливо, що разом з Нідерландами виробляємо зброю, і обовʼязково будемо цю нашу спільну роботу продовжувати – Президент України за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Нідерландів

8 березня 2026 року - 15:41

Участь Президента та першої леді у врученні Національної премії імені Тараса Шевченка 2026 року
9 березня 2026 року - 22:25

Президент провів розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії

7 березня 2026 року - 23:06

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки – виклики, які існують, і протидію загрозам з боку іранського режиму.

Глава держави наголосив, що українці вже роками борються проти «шахедів», і всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

«Ми готові допомогти й розраховуємо, що наш народ теж отримає необхідну підтримку. Захист життя має бути спільним пріоритетом, і дуже важливо координуватися заради безпеки і в Європі, і на Близькому Сході», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман Аль Сауд також говорили про поглиблення двосторонньої співпраці між Україною та Саудівською Аравією і можливі спільні проєкти.

