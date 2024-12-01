Володимир Зеленський і Олаф Шольц оглянули «розумні» безпілотні системи вітчизняного та спільного з Німеччиною виробництва

Президент України Володимир Зеленський і Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц у Києві оглянули новітні зразки виробів із системами автоматичного виявлення та ураження цілей, зокрема БпЛА, FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси та систему керування «рою дронів».

На виставці були представлені безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями. Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів.

Представники компаній-виробників розповіли Володимиру Зеленському та Олафу Шольцу про характеристики повітряних і наземних безпілотних систем, а також про особливості їх застосування.

Лідерам також продемонстрували приклади бойового застосування вітчизняних засобів ураження з комп’ютерним баченням, автоматичними системами цілевказання та донаведення.