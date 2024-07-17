Володимир Зеленський обговорив із Кіром Стармером реалізацію Коаліції з розвитку морських спроможностей України 

У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером.

Глава держави подякував британському народові й особисто Кіру Стармеру за всебічну підтримку України в протидії російській агресії та за особливу увагу до нашої країни на саміті Європейської політичної спільноти.

«Дякую, що Велика Британія була з нами, з українським народом, із самого початку повномасштабної війни. Дякую за цю єдність. Ми відчуваємо цю підтримку, і ваші сильні рішення неодноразово допомагали нам захищати свободу та демократію в Україні, дуже допомагали українському народові», – сказав Глава держави.

Президент розповів про ситуацію на фронті та наголосив на необхідності захисту людей і розширення далекобійних спроможностей нашої країни.

Володимир Зеленський поінформував про затвердження Стратегії морської безпеки України та її основні положення. Під час зустрічі також обговорили реалізацію Коаліції з розвитку морських спроможностей України, створеної за ініціативи Великої Британії.

Президент наголосив на тому, що нам важливо якомога швидше отримати військову техніку для укомплектування нових бойових бригад та відзначив готовність нового британського уряду прискорити цей процес.

Володимир Зеленський та Кір Стармер обговорили додаткову підтримку оборонної промисловості України та перспективи спільного виробництва військової техніки.

Окрему увагу приділили підготовці угоди про Сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Премʼєр-міністр прийняв запрошення Глави держави відвідати Україну з візитом.