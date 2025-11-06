Володимир Зеленський обговорив із Нікушором Даном посилення оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном.

Глава держави поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. Росія продовжує відкидати дипломатію, і лідери обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності.

Володимир Зеленський і Нікушор Дан говорили про подальшу оборонну допомогу Україні, потреби в посиленні ППО та важливість ініціативи PURL.

Також ішлося про оборонну співпрацю, зокрема про спроможності й засоби, які Україна готова експортувати до Румунії, та спільні проєкти в межах ініціативи SAFE. Україна та Румунія мають хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації.

Глава держави запросив Президента Румунії відвідати Україну, команди працюватимуть над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів.