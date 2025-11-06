Володимир Зеленський обговорив із Нікушором Даном посилення оборонної співпраці

Президент:

Будемо збільшувати фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії, в найбільш гарячих боях – звернення Президента
6 листопада 2025 року - 20:13

Президент зустрівся з діячами культури напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

7 листопада 2025 року - 20:46

7 листопада 2025 року - 19:38

Президенти України та Лівану обговорили двосторонню співпрацю та домовилися про подальшу роботу команд

7 листопада 2025 року - 19:27

Україна й НАТО працюють над розширенням ініціативи PURL: її наповнення вже становить понад 2,8 млрд дол.

6 листопада 2025 року - 21:48

Зустріч Президента України з діячами культури
Зустріч Президента України з діячами культури

7 листопада 2025 року - 20:52

7 листопада 2025 року - 19:38

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Румунії Нікушором Даном.

Глава держави поінформував про актуальну дипломатичну ситуацію та постійні російські удари. Росія продовжує відкидати дипломатію, і лідери обговорили, які спільні кроки можуть повернути росіян до реальності.

Володимир Зеленський і Нікушор Дан говорили про подальшу оборонну допомогу Україні, потреби в посиленні ППО та важливість ініціативи PURL.

Також ішлося про оборонну співпрацю, зокрема про спроможності й засоби, які Україна готова експортувати до Румунії, та спільні проєкти в межах ініціативи SAFE. Україна та Румунія мають хороший потенціал для партнерства й однаково зацікавлені в його реалізації.

Глава держави запросив Президента Румунії відвідати Україну, команди працюватимуть над підготовкою візиту для досягнення практичних результатів.

