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Володимир Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна

25 грудня 2019 року - 14:47

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про оренду державного та комунального майна» № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього жовтня 2019 року.

Цей закон впроваджує просту й прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Документ викладає у новій редакції Закон України «Про оренду державного та комунального майна», а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства та низки законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній і комунальній власності.

Згідно із законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

Закон визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

Законопроектом визначається перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

Ухвалення закону забезпечить вдосконалення механізмів і процедур передачі державного та комунального майна в оренду, сприятиме прозорості та відкритості приватизаційних процесів, а також збільшенню надходжень до державного й місцевих бюджетів.

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