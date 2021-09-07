Володимир Зеленський презентував у Києві урбан-парк: Такими класними розважальними сучасними «магнітами» спонукатимемо українців до занять спортом

Президент України Володимир Зеленський разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, який перебуває в Україні з візитом, відвідав урбан-парк на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ).

Глава держави і президент МОК ознайомилися з локаціями урбан-парку, що є першою частиною наймасштабнішого та найсучаснішого спортивного кластеру на території «Експоцентру України». Цей проект реалізується в межах програм Президента «Велике будівництво» і «Здорова Україна».

«Вітаю всю наш команду, команду ВДНГ, що ми за такий короткий термін побудували такий класний урбан-парк. У найближчі роки всі обласні міста – і не тільки – побачать такий клас, який, мені здається, дуже сподобається українським громадянам, особливо найменшим», – зазначив Володимир Зеленський після ознайомлення з урбан-парком.

За його словами, у 2022 році подібні парки буде відкрито у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах, а у 2023-му заплановане їхнє відкриття у майже всіх обласних центрах та ще кількох великих містах України.

Президент зауважив, що фізична активність дуже важлива для збереження здоров’я нації, а на сьогодні близько 60% українців поки що не займаються фізичною культурою, через що загострюються різні хвороби.

«Тому саме за допомогою таких класних спортивних розважальних сучасних «магнітів» ми будемо збільшувати кількість громадян України, які займатимуться різними видами спорту», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також привітав усіх присутніх з Днем фізичної культури і спорту.

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах відзначив, що київський урбан-парк був збудований у рекордно короткі терміни – майже за два місяці, і це дійсно вражає.

«Такі парки дуже важливі для розвитку фізичної культури. І коли трапилася пандемія COVID-19, усі зрозуміли, наскільки важлива фізкультура як для фізичного, так і для ментального здоров’я», – зауважив він.

Томас Бах також зазначив, що поява такого парку допомагатиме людям не лише підтримувати власне здоров’я, а й більше насолоджуватися життям, бути щасливими.

Крім того, за словами президента МОК, тут можуть починати свій шлях у спорті навіть майбутні олімпійські чемпіони.

«Я думаю, що такі парки допоможуть розвивати олімпійські види спорту», – вважає він.

До розробки концепції урбан-парку були залучені фахівці з вуличних культур, при проектуванні локацій враховували побажання професійних атлетів України та гостей ВДНГ, отримані під час спеціального дослідження, а також побажання із соціальних мереж Експоцентру.

Вхід до урбан-парку на ВДНГ вільний цілодобово. Простір повністю безбар'єрний.

На території парку працюють: скейт-парк, призначений для екстремальних вуличних культур; стрітфутбольний спот для тренувань з вуличного футболу: 3х3, панни, фристайлу; стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5; стрітденс і івент-спот для занять вуличними танцями: брейком, хіп-хоп-денсом, денсхолом, папінгом, локінгом тощо; стрітворкаут-спот для відповідних активностей, тренувань, майстер-класів, а також всеукраїнських джемів і батлів зі стрітворкауту; паркур-спот для вуличних тренувань з паркуру, майстер-класів, зйомок паркур-контенту, всеукраїнських джемів та батлів; бігова доріжка у лісовій зоні завдовжки 3,5 км.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що до серпня наступного року на території столичного урбан-парку мають з'явитися три басейни, 10-метрова вишка для стрибків у воду, зона для пляжного спорту, працюватиме сонячна електростанція та екопаркінг.