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Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ 

6 лютого 2024 року - 18:12

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі напередодні візиту очільника агентства на Запорізьку АЕС.

Було обговорено актуальну безпекову ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції та ризики, які несе її окупація російськими військами. 

Глава держави укотре наголосив, що єдиним способом запобігти ядерному інциденту на ЗАЕС є її повна демілітаризація, деокупація та відновлення Україною контролю над станцією.

Президент висловив подяку за підтримку Української формули миру з боку агентства та практичні кроки щодо імплементації її першого пункту «Радіаційна та ядерна безпека». 

«Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі було наголошено на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

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