Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили розблокування фінансового пакета допомоги від Євросоюзу на 90 млрд євро

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Обговорили розблокування фінансового пакета допомоги на 90 млрд євро. Глава держави наголосив, що Україна виконала те, щодо чого до нас звертався Євросоюз.

Антоніу Кошта окремо відзначив безпекові домовленості України з державами Близького Сходу та регіону Затоки. Володимир Зеленський наголосив, що система захисту життів, яку Україна пропонує партнерам у форматі Drone Deal, справді унікальна і ми вже почали відповідну співпрацю з окремими європейськими державами. Президенти домовилися продовжити обговорення цієї теми під час особистої зустрічі вже найближчим часом.