Володимир Зеленський: У Drone Deal входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ

У Drone Deal входить унікальна система захисту, яка складається, зокрема, з дронів для відбиття масованих атак, систем ППО та РЕБ. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час інтерв’ю телемарафону «Єдині новини».

Глава держави зазначив, що Drone Deal – це багаторічна програма співпраці між Україною і тією чи іншою країною, що спрямована на експертизу й допомогу в захисті від масованих атак на критичну, цивільну інфраструктуру.

«Ми домовилися про 10-річні договори вже з трьома ключовими країнами: Саудівською Аравією, Еміратами й Катаром. Запит у нас уже від 11 країн: Близький Схід та Затока, плюс помалу придивляємося до Кавказу», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, у Drone Deal буде щонайменше 10 різних контрактів про експорт української зброї. Також передбачене співвиробництво – будівництво виробничих ліній і в Україні, і в інших державах, спільна розробка нових технологій, домовленість про фінансування на рік відповідного обсягу й конкретна кількість років такої співпраці.

«Друге: це мої кроки і потім кроки всієї команди – це європейська частина. І Європа – це наш початок роботи з Німеччиною, Норвегією, Італією, в принципі, з нордик-країнами – з Норвегією, Швецією – та Нідерландами. Це вже те, що ми бачимо й розуміємо. Безумовно, в нас хороші відносини з Британією та Францією. Я впевнений, що там усе це буде також відбуватися», – зауважив Глава держави.

Президент наголосив, що така співпраця є взаємовигідною. Наприклад, ключові домовленості з лідерами країн Близького Сходу та регіону Затоки стосуються ракет для «петріотів» і допомоги енергетичній стійкості України.

«З Норвегією ми говоримо про газ. З Румунією ми вже добудуємо відповідну інфраструктуру – також газ і електрика. І наші близькосхідні партнери – вони можуть повністю закрити питання щодо дефіциту нафти», – акцентував Володимир Зеленський.