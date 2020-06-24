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Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку голови Кіровоградської ОДА

26 червня 2020 року - 17:35

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. 

«Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію щодо того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх. Тому коли я одержав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову облдержадміністрації. А правоохоронні органи мають займатися всім іншим», – зазначив Глава держави під час спілкування зі ЗМІ в межах робочої поїздки до Херсонської області.

«Немає «наші – не наші». Вкрав – сідай», – додав він.

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