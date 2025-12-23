Вже є 116 україномовних аудіогідів і 380 українських книжкових поличок у світі, а до Глобальної коаліції українських студій приєдналися 60 наукових та освітніх інституцій – Олена Зеленська про результати культурної дипломатії

Перша леді України Олена Зеленська підсумувала результати реалізації проєктів культурної дипломатії в цьому році.

«Наші мова, культура, література, наука – весь цей рік вони боролися за нас і за себе так само, як ми. Вони відстоювали й представляли Україну у світі, ламали упередження, створювали порозуміння», – зазначила дружина Президента.

У провідних музеях, пам’ятках, палацах та інших визначних місцях 59 країн доступні 116 україномовних аудіогідів: у Туреччині, Франції, Данії, Вірменії, Казахстані, Азербайджані, Швеції, Узбекистані, Австрії, Болгарії, Киргизстані, Кенії, Руанді, Німеччині, Великій Британії, Греції, Північній Македонії, Іспанії, США, Чехії, Латвії, Чорногорії, Італії, Литві, Грузії, Португалії, Таїланді, Угорщині, Швейцарії, Бразилії, Словаччині, Норвегії, Катарі, Естонії, Індонезії, Нідерландах, Албанії, Ірландії, Польщі, Ізраїлі, Фінляндії, Австралії, Кіпрі, Японії, Сербії, ОАЕ, Перу, Мексиці, Аргентині, Ватикані, Хорватії, Молдові, ПАР, Люксембурзі, Йорданії, Кубі, Малайзії, Румунії, Бельгії.

У 70 країнах працюють 380 українських книжкових поличок, що загалом містять 75 тис. видань. Сто з них з’явилися саме цього року: у Греції, Фінляндії, Угорщині, Польщі, Португалії, Марокко, Німеччині, Молдові, Туреччині, Ботсвані, Чилі, Швейцарії, Канаді, Чехії, Казахстані, Норвегії, ПАР, Австралії, Таїланді, Грузії, Філіппінах, Парагваї, Домініканській Республіці, Кореї, Туркменістані, Іспанії, Румунії, Словаччині, Пакистані, Таджикистані, Колумбії, Нігерії, Естонії, Гані, Конго.

Зокрема, у Польщі, Молдові, Угорщині, Нідерландах та Австрії відкрито більш ніж 20 книжкових поличок у кожній із країн.

Вже 60 наукових та освітніх інституцій із 23 країн долучилися до Глобальної коаліції українських студій – платформи, що об’єднує університети та академічні інституції навколо спільної мети – поширення достовірного знання про Україну, її історію, культуру та сучасність, з окремим акцентом на Крим і кримських татар як невід’ємну частину українського історичного, культурного та суспільного простору.

«Україну вивчатимуть студенти й науковці світу. Значить, вони краще розумітимуть нас, нашу оборону й наше право на справедливість», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська подякувала всім причетним до реалізації цих проєктів і закликала до ефективної співпраці наступного року.