Єдина раціональна відповідь на зухвалість РФ – це ще більше підтримки для України – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Щойно взяв участь у засіданні Ради Безпеки ООН. Це спеціальне засідання, скликане за нашою ініціативою. Дякую всім партнерам, які підтримали скликання цього засідання й чітко виступили на захист України та міжнародного права.

Фундаментальних норм міжнародного права! Злочин агресії проти нашої держави, фарс на окупованій території, який окупанти називають референдумами, підготовка чергової спроби анексії української території – все це кроки, якими Росія добиває Статут ООН.

Я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. Це можливо. Можливо саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені.

Я підкреслив на засіданні Радбезу: реалізація Росією так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим Президентом Росії немає про що говорити. Це чітко й зрозуміло.

Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України.

Ми визнаємо Статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів. І ми й далі будемо діяти для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі.

Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму.

Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів.

Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається.

Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. І я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку: оборонну, фінансову, санкційну.

Говорив сьогодні з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Подякував йому за рішуче засудження російських псевдореферендумів. Детально обговорили ситуацію на передовій і подальшу підтримку Збройних Сил України з боку членів Альянсу.

Кожен новий російський удар по українських містах, по наших цивільних обʼєктах доводить, що наявної оборонної підтримки для України недостатньо. Ми чітко говоримо це нашим партнерам. І нас чують. І це важливо.

Сьогодні в Києві провів переговори з міністром з питань Європи і закордонних справ Франції. Франція докладає значних зусиль, щоб реально допомогти нашій державі і щоб вирішити створені Росією кризи. Детально обговорили з пані міністром ситуацію на Запорізькій АЕС. Детально обговорили наші оборонні потреби. Детально обговорили нашу спільну реакцію на кожен подальший провокативний крок Росії із псевдореферендумами.

Сьогодні ж у Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього.

Статистика експорту абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті.

Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс.

Щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно.

І я дякую всім, хто протистоїть російській дестабілізаційній політиці! Я дякую всім, хто допомагає захищати нашу державу!

Щодо фронту, то скажу коротко й поки що без деталей, хоч вони будуть хороші: просуваємося вперед і звільняємо нашу землю.

Слава Україні!