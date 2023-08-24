З нагоди Дня Незалежності України Володимир Зеленський вручив державні нагороди, відзнаки та бойові прапори військовим частинам

З нагоди Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистих заходах на Софійській площі у Києві. Президент вручив державні нагороди, відзнаки військовим частинам і бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями.

«Сьогодні всі ми разом святкуємо 32-гу річницю української незалежності. 32 роки безперервної незалежності, яка триватиме й далі. Яку не дамо розірвати. І яку українці не випустять зі своїх рук», – наголосив Глава держави у виступі.

За його словами, протягом усієї довгої історії української державності покоління українців боролися за свою землю та волю, виборювали волю й перемагали.

«Пам’ятаємо, через що пройшов український народ. Бачимо, що загрожує. Б’ємося з ворогом. І знаємо, що ми вміємо. Вміємо перемагати! І переможемо! Українські діти на українських площах і вулицях так само святкуватимуть українську незалежність. Наші онуки святкуватимуть. І їхні онуки. Так само разом із друзями нашої держави. Із союзниками та партнерами України, яких Україна сама собі обиратиме, завжди вільно», – зазначив Глава держави.

В урочистостях узяли участь високі гості з іноземних держав, зокрема Президент Португальської Республіки Марселу Ребелу де Соуза, Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда, Прем’єр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стере та Голова Президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич і член Президії Боснії і Герцеговини Деніс Бечірович.

«Україну чує світ. Підтримує. Світова більшість – з Україною. Допомагає. Але хоч би що відбувалося у світі, Україна має бути в силах захистити себе. Завжди», – сказав Володимир Зеленський.

«Ми дамо Україні таку силу, якої достатньо, щоб перемагати завжди», – додав він.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Глава держави вручив орден «Золота Зірка» командувачу повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанту Анатолію Кривоножку, якому присвоєно найвище звання – Героя України. Завдяки його вмілому командуванню в межах зони відповідальності знищено понад 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

Володимир Зеленський також вручив орден Герою України солдату Державної прикордонної служби Івану Кишенку, який 22 липня 2023 року зайняв вогневу позицію та вступив у нерівний бій із супротивником, котрий мав чисельну перевагу. Солдат не лише забезпечив утримання ввіреного рубежа, а й здійснював евакуацію загиблих, поранених побратимів із поля бою, надавав їм невідкладну медичну допомогу. Воїн-прикордонник зазнав поранення та попри це захищав позицію протягом шести годин, витративши весь наявний бойовий і резервний комплект боєприпасів. Наступного дня знесилений і виснажений боєм солдат вийшов у район зосередження сил ЗСУ.

З рук Президента «Золоту Зірку» Героя України отримав молодший сержант Василь Бурмеч.

Володимир Зеленський також передав орден «Золота Зірка» дружині старшого лейтенанта Віталія Бондарука, удостоєного звання Героя України посмертно. Він особисто знищив групу противника й віддав своє життя, рятуючи підлеглий особовий склад.

Глава держави вручив орден матері Героя України майора Віталія Блажка, який брав участь у бойових діях на Маріупольському напрямку з першого дня російського вторгнення. Майор загинув під час бою з противником на території металургійного комбінату «Азовсталь».

Звання Героя України посмертно удостоєний також майор Сергій Лисенко, який із початку широкомасштабної агресії Росії проти України брав безпосередню участь в обороні Києва. Потім виконував бойові та спеціальні завдання в Запорізькій, Луганській і Донецькій областях. Загинув у листопаді 2022 року, викликавши вогонь на себе заради порятунку життів побратимів. Орден «Золота Зірка» Президент передав матері захисника.

Володимир Зеленський вручив найвищу військову відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг». З рук Глави держави її отримала старший бойовий медик, молодший сержант Любов Коноваленко, яка у квітні 2022 року добровільно мобілізувалася до лав ЗСУ, перебувала на опорних і командно-спостережних пунктах першої лінії, де надавала кваліфіковану домедичну допомогу пораненим воїнам. Своїми діями врятувала життя багатьом захисникам України.

«Хрестом бойових заслуг» також відзначено підполковника Миколу Кудрю, який у вересні 2022 року брав безпосередню участь у визволенні населених пунктів Харківської області. Згодом був учасником боїв за міста Ямпіль і Бахмут Донецької області. Знищив не один десяток ворогів.

Крім того, Президент нагородив військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки України, ДСНС орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» І–ІІІ ступенів, Данила Галицького, князя Ярослава Мудрого ІІІ та V ступенів, «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, та медалями «За працю і звитягу».

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «За мужність та відвагу» 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил ЗСУ, 71-й окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 124-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 8-му прикордонному загону ДПСУ, 9-му прикордонному загону імені Січових Стрільців ДПСУ, 2-му Шосткинському полку Національної гвардії України та 15-й бригаді оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Нацгвардії.

Глава держави також вручив бойові прапори 67-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ ЗСУ, 77-й окремій аеромобільній бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 385-й окремій бригаді морських безпілотних комплексів спеціального призначення Військово-Морських сил ЗСУ.

Також вручено бойові прапори зі стрічками з почесними найменуваннями 107-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України (почесне найменування «Кременчуцька») та 104-й окремій автомобільній бригаді Сил логістики Збройних Сил України (почесне найменування «імені Остафія Дашковича»).