Маємо справедливо та відчутно відповідати на російські удари; погодив деякі формати відповідей – звернення Президента
15 травня 2026 року - 18:48
15 травня 2026 року - 18:48

За ініціативою Олени Зеленської в Лондоні відбулася навчальна програма для перших леді та джентльменів
16 травня 2026 року - 12:00

16 травня 2026 року - 12:00

Пʼятий рік ми стоїмо проти ворога, який більший, ніж ми, але який не досягає того, чого хоче – Президент під час вручення державних нагород українським воїнам
16 травня 2026 року - 10:00

16 травня 2026 року - 10:00

Маємо справедливо та відчутно відповідати на російські удари; погодив деякі формати відповідей – звернення Президента
15 травня 2026 року - 18:47

15 травня 2026 року - 18:47

У Кишиневі 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України
15 травня 2026 року - 16:49

15 травня 2026 року - 16:49

Президент вручив державні нагороди захисникам України і родинам загиблих воїнів
16 травня 2026 року - 09:55
16 травня 2026 року - 09:55

За ініціативою Олени Зеленської в Лондоні відбулася навчальна програма для перших леді та джентльменів

У Лондоні за ініціативою першої леді України Олени Зеленської відбулася Спеціальна навчальна програма високого рівня з дипломатії, яку організувала Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів спільно з Лондонською школою економіки та політичних наук і проєктом аналітичного центру LSE IDEAS Women in Diplomacy.

У тренінгу взяли участь: перша леді Австрії Доріс Шмідауер, перший джентльмен Словенії Алеш Мусар, дружина Прем'єр-міністра Люксембургу Марйолейне Фріден, перша леді Албанії Арманда Бегай, перша леді Сербії Тамара Вучич та перша леді Чехії Єва Павлова.

Серед тем тренінгу – розвиток та використання м'якої сили у кризових умовах, еволюція глобальної економіки під впливом штучного інтелекту, посилення присутності жінок у дипломатії та міжнародних відносинах, інклюзивна дипломатія.

Після заходу відбувся прийом від імені дружини Прем’єр-міністра Великої Британії Вікторії Стармер, під час якого обговорили питання дипломатії та лідерства жінок у світовій політиці.

Тренінг у Лондоні – це вже друга навчальна програма Платформи для перших леді та джентльменів. Перша відбулася в червні 2025 року в Австрії спільно з Дипломатичною академією Відня за участю дев'яти перших леді та джентльменів.

«Навіть в умовах повномасштабної війни Україна не відступає від своєї ролі на міжнародній арені – вона її розширює. Тренінг у Лондонській школі економіки є черговим свідченням, що українська ініціатива задає стандарти: збирає перших леді та джентльменів з усього світу, формує порядок денний у сфері м'якої сили та дипломатії й робить це в партнерстві з одним із найпрестижніших університетів світу», – наголосила Олена Зеленська.

Програму було розроблено спільно з LSE IDEAS та проєктом Women in Diplomacy за підтримки Ялтинської європейської стратегії (YES) та Брукса Ньюмарка.

