Готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію, санкції мають бути більш болісні для Росії – звернення Президента
14 травня 2026 року - 20:04

У Кишиневі 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

15 травня 2026 року - 16:49

Президент ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського удару по житловому будинку в Києві 14 травня

15 травня 2026 року - 11:53

Президент провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона, під час якої обговорили зміцнення підтримки України на різних рівнях

14 травня 2026 року - 22:17

Олена Зеленська привітала проєкт із ментального відновлення для військових і ветеранів із першою річницею створення

14 травня 2026 року - 21:08

Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев’ятки»
13 травня 2026 року - 14:08

У Кишиневі 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Під час міністерського засідання Ради Європи в Кишиневі 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Підписана угода визначає склад, повноваження та процедури роботи керівного органу трибуналу. Саме він відповідатиме за організаційний запуск інституції – формування бюджету, структури та внутрішніх правил. Документ забезпечує правову основу для переходу від підготовчого етапу до повноцінного функціонування трибуналу.

Спеціальний трибунал створюється для того, щоб притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за злочин агресії проти України. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо цього злочину стосовно держав, які не є його учасницями. Саме тому міжнародна коаліція розробила окремий механізм.

«Підписання цієї угоди – конкретний юридичний крок, який робить запуск трибуналу незворотним. Тепер є й політична воля коаліції, і необхідна правова база», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

З лютого 2026 року діє Передова група, яка займається організаційною підготовкою інституції. Наступні кроки: формування суддівського складу, затвердження процесуальних правил і початок розслідувань. Трибунал працюватиме в Гаазі в межах Ради Європи та матиме статус міжнародної організації.

