У Кишиневі 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України

Під час міністерського засідання Ради Європи в Кишиневі 36 держав та Європейський Союз підписали Угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Підписана угода визначає склад, повноваження та процедури роботи керівного органу трибуналу. Саме він відповідатиме за організаційний запуск інституції – формування бюджету, структури та внутрішніх правил. Документ забезпечує правову основу для переходу від підготовчого етапу до повноцінного функціонування трибуналу.

Спеціальний трибунал створюється для того, щоб притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за злочин агресії проти України. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо цього злочину стосовно держав, які не є його учасницями. Саме тому міжнародна коаліція розробила окремий механізм.

«Підписання цієї угоди – конкретний юридичний крок, який робить запуск трибуналу незворотним. Тепер є й політична воля коаліції, і необхідна правова база», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

З лютого 2026 року діє Передова група, яка займається організаційною підготовкою інституції. Наступні кроки: формування суддівського складу, затвердження процесуальних правил і початок розслідувань. Трибунал працюватиме в Гаазі в межах Ради Європи та матиме статус міжнародної організації.