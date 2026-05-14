Президент провів зустріч із делегацією Інституту Гудзона, під час якої обговорили зміцнення підтримки України на різних рівнях

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками американського аналітичного центру «Інститут Гудзона» (Hudson Institute).

Глава держави подякував за увагу до України, підтримку проєктів першої леді Олени Зеленської та постійну допомогу. Президент висловив окрему вдячність звичайним американським людям за підтримку, яка відчувається впродовж усіх років цієї повномасштабної російської агресії. Україна дуже цінує кожен прояв допомоги та небайдужість американських сердець до нашої боротьби за незалежність.

«Ми дуже вдячні Сполученим Штатам, і справді важливо, що в нас є такі сильні союзники на різних рівнях», – сказав Володимир Зеленський.

Під час зустрічі обговорили співпрацю з Конгресом США, дипломатичну роботу для досягнення достойного миру та важливість активної участі Сполучених Штатів у переговорному процесі. За словами Глави держави, Україна розраховує, що пауза в перемовинах зрештою завершиться і дипломатія активізується.

Володимир Зеленський поінформував про наслідки російських обстрілів цими днями та наголосив, що на тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську протиповітряну оборону.

Представники Інституту Гудзона відзначили сильні позиції України на фронті та розповіли про спілкування зі звичайними українцями під час цього візиту, зокрема з бойовими медиками.