Готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію, санкції мають бути більш болісні для Росії – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз у Києві ще тривають роботи на місці удару по будинку – російський ракетний удар, буквально знесений житловий будинок, поверхи з першого по дев’ятий. Шукають людей під завалами, з’ясовують долю тих, чия доля поки невідома, але хто міг би бути в тому будинку. Станом на цей час нам відомо, що загалом у Києві від російської масованої атаки 10 людей загинули. Сорок п’ять людей постраждали. За два дні фактично безперервного повітряного удару росіяни застосували більш ніж півтори тисячі дронів і 56 ракет різних типів. Були влучання в більшості наших областей: від Закарпаття до Харківщини. Франківськ, Рівне, Волинь, Одеська область, Полтавщина, Сумщина. Десятки людей поранені. На жаль, були й загиблі. Мої співчуття сім’ям усіх, хто загинув через ці російські удари.

Детально з’ясовуємо, яку саме зброю – які саме ракети та дрони – росіяни застосовували цього разу. У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить, це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій. Ми готуємо кроки, які можуть активізувати нашу спільну протидію – санкції мають бути більш болісні для Росії.

Сьогодні на Ставці разом із нашими військовими, міністрами оборони, енергетики, МВС України, представниками спецслужб ми розібрали й реагування на цю дводенну атаку. Перше: рівень нашої ППО та, відповідно, рівень збиття доволі високий. Щодо дронів – 93 %. Звісно, треба вище, і ми обговорювали сьогодні, які заходи в регіонах можуть цьому сприяти. Я визначив цілком конкретні завдання і по радарах, і по іншому обладнанню. Важливо, щоб будівництво системи нашої протидії «шахедам» та іншим дронам ішло без пауз. Щодо ракет завдання складніше, особливо в тому, що стосується антибалістики. Захист від балістичних ракет – це щоденний пріоритет, і українські дипломати повинні демонструвати щоденний результат, щоденний результат у відповідній комунікації з нашими партнерами. Програма PURL потребує нових кроків зараз, на межі весни – літа. Я вдячний усім нашим партнерам у Європі, хто почав створення антибалістичної коаліції. Це реально найбільш сильне рішення – щоб у Європі було своє достатнє виробництво систем ППО та ракет для них, і саме проти балістики. Потенціал протидії іншим викликам у Європі вже є, масштабується, а по антибалістиці треба нам усім у Європі значно більше співпраці та інші швидкості – швидкості реалізації наших домовленостей.

Ще одне.

Сьогодні в Україні в нас були важливі зустрічі. Представники Німеччини – керівник відомства Федерального канцлера та керівник німецької розвідки. Хороша продуктивна розмова, і є речі, які точно можуть стати результатами такої нашої комунікації. Наш формат роботи у Європі Е3 – Німеччина, Франція, Британія – ми будемо робити ще більш змістовним, ми плануємо відповідні зустрічі. Я хочу подякувати Німеччині за готовність надалі допомагати нам у захисті життя людей. Ми обговорили те, як може Україну посилити європейський пакет підтримки у 90 мільярдів євро, наближення нашого вступу в ЄС.

Була сьогодні й сильна американська делегація – ми на всіх рівнях працюємо з Америкою. Білий дім, Конгрес, політична спільнота, американський корпоративний сектор і громадянське суспільство. І сьогодні в Україні були, зокрема, представники Hudson Institute – я вдячний їм за цей візит. Варто бачити й відчувати, через що проходять українці, проходить наша країна. Я вдячний за підтримку. Америка не забуває про Україну й точно пам’ятає, що цю війну Росії проти України треба завершити, і треба завершити її достойно. Я дякую всім, хто нам допомагає! Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями!

Слава Україні!