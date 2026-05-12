У Бухаресті Президент України зустрівся з Президентом Румунії

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.

Глава держави подякував за запрошення на саміт «Бухарестської дев’ятки».

«Сьогодні ми проговорили багато питань. Важливо, що ми рухаємося з партнерами в напрямі технологічної кооперації», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запропонував співпрацю у спеціальному форматі Drone Deal та поінформував, що сьогодні Україна вже підписала відповідну угоду з Литвою. Володимир Зеленський і Нікушор Дан домовилися, що команди опрацюють усі деталі.

Під час зустрічі також ішлося про євроінтеграцію України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна прагне якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів і розраховує на підтримку з боку Румунії в цьому питанні.

Лідери обговорили й реалізацію домовленостей у різних сферах, досягнутих під час візиту Президента України до Бухареста в березні.

Нікушор Дан окремо подякував за те, що Україна враховує пропозиції румунської спільноти в питаннях організації навчального процесу.