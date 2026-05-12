Зараз українські позиції на фронті й у наших далекобійних санкціях та у спільних результатах із партнерами найвищі за роки – звернення Президента
12 травня 2026 року - 19:01

Олена Зеленська взяла участь у приєднанні трьох румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій

13 травня 2026 року - 21:16

У Бухаресті Президент України зустрівся з Президентом Румунії

13 травня 2026 року - 21:07

Боротьба з російським тіньовим флотом і додаткові обмеження щодо постачання електроніки до РФ: в Офісі Президента відбулася зустріч із британською делегацією

13 травня 2026 року - 20:42

Підготовка Drone Deal і дипломатична робота: Володимир Зеленський зустрівся з Александром Стуббом

13 травня 2026 року - 19:24

Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев’ятки»
13 травня 2026 року - 14:08

У Бухаресті Президент України зустрівся з Президентом Румунії

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Румунії Нікушором Даном.

Глава держави подякував за запрошення на саміт «Бухарестської дев’ятки».

«Сьогодні ми проговорили багато питань. Важливо, що ми рухаємося з партнерами в напрямі технологічної кооперації», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент запропонував співпрацю у спеціальному форматі Drone Deal та поінформував, що сьогодні Україна вже підписала відповідну угоду з Литвою. Володимир Зеленський і Нікушор Дан домовилися, що команди опрацюють усі деталі.

Під час зустрічі також ішлося про євроінтеграцію України. Володимир Зеленський зазначив, що наша країна прагне якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів і розраховує на підтримку з боку Румунії в цьому питанні.

Лідери обговорили й реалізацію домовленостей у різних сферах, досягнутих під час візиту Президента України до Бухареста в березні.

Нікушор Дан окремо подякував за те, що Україна враховує пропозиції румунської спільноти в питаннях організації навчального процесу.

Участь Президента України в саміті «Бухарестської дев'ятки»

